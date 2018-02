Čovek koji je davao golove CSKA i Plzenju savetuje večite...

Retki su hroničari ruskog i češkog fudbala, koji o CSKA i Plzenju znaju sve. Ili, makar, skoro sve… Slavni moskovski tim biće prepreka Crvenoj zvezdi u meču čekanom više od dve i po decenije na Marakani, dok će Plzenj stati na put Partizanu u okviru šesnaestine finala Lige Evrope. Srpski napadač Miroslav Marković zatresao je mrežu oba rivala srpskih predstavnika, a u razgovoru za MOZZART Sport osvrnuo se na šanse crveno i crno-belih, ali i o životu i igranju u polarnim uslovima na Dalekom istoku Rusije, (pre)dugim putovanjima, istorijskom pogotku, borbi fenjeraša za izlazak u Evropu…

Marković, od prošlog leta napadač SKA Habarovska, Zvezdi savetuje strpljenje i igru na kontre.

“Mnogo toga zavisiće od večerašnje utakmice, jer je CSKA veliki favorit na svom terenu. Zvezdi će sigurno nedostajati Gelor Kanga, kao dobar kreator igre i kao neko ko je bio pretnja po protivnički gol odličnim udarcima sa distance. Sa druge strane, Moskovljani su izuzetno iskusna ekipa, još su u prelaznom roku vratili Ahmeda Musu koji bi trebalo da bude udarna igla u špicu napada. Nigerijac ima veliki kvalitet i mislim da će mnogo da pomogne CSKA u drugom delu sezone. Strpljivom igrom u odbrani i kontranapadima Zvezda će imati najveće šanse da matira Igora Akinfejeva. Između ostalog, i ja sam na sličan način postigao pogodak protiv Moskovljana”, ocenio je Marković.

Po nadimku Miša, momka rođenog u Aranđelovcu i poniklog u Partizanovoj školi, poznaju svi u Češkoj, gde je tokom osam sezona postigao 41 ligaški gol. Jedan je završio u mreži Plzenja, a crno-bele upozorava da ovaj tim nije kao Sparta.

“Generalno gledano, Partizan će imati izuzetno težak posao protiv uvek neugodnih Čeha. Viktoriju odlikuje disciplinovana igra u defanzivi, igrači su taktički dobro obučeni i već nekoliko sezona igraju zajedno. Najveća opasnost će pretiti od napadača Mihaela Krmenčika, koji je ujedno i reprezentativac Češke. Plzenj igra odlično po krilima jer ima prilično ofanzivne bekove, koji učestvuju bukvalno u svakom napadu... Takođe, Česi imaju odlične varijante kod prekida. Plzenj je daleko stabilnija ekipa od Sparte i ima najboljeg češkog trenera u poslednjih desetak godina Pavela Vrbu, tako da čisto sumnjam da će ponoviti iste greške kao praški tim u letošnjim okršajima sa Crvenom zvezdom. Partizan će morati dosta da se potrudi u ovom dvomeču. Želim mu sreću, kao i Zvezdi”.

Najbolji ste strelac među Srbima u ruskom šampionatu… Kakvi su vam utisci iz jesenjeg dela sezone?

“Moram da budem zadovoljan svojim učinkom, pet golova za pet meseci u ekipi koja je na poslednjem mestu Premijer lige Rusije. Na meni je da se dobro pripremim i u prolećnom delu pokušam da pomognem timu u borbi za opstanak. Da, interesantno je da sam od 11 Srba postigao najviše pogodaka u prvom delu sezone. Imponuje mi, ali nema stajanja. Imamo jos deset utakmica u prvenstvu i četvrtfinale kupa”.

Zanimljivo je da ste ušli u istoriju tima iz Habarovska, i to neposredno posle dolaska u klub?

“Posle samo pet dana od potpisa ugovora postigao sam prvi gol, a ujedno i premijerni za klub u Premijer ligi. Bilo je to peto kolo, pobedili smo Anži sa 2:0”.

SKA je fenjeraš, a sigurna zona udaljena je deset bodova. Koliko vas u timu veruje u opstanak?

“Već mesec dana smo na pripremama u Turskoj. Naporno radimo. Svi smo svesni pozicije u kojoj se nalazimo pred nastavak prvenstva, ali isto tako se nismo predali. Priželjkujemo plej-aut, koji je sigurno realniji od pozicija iznad crte”.

Da li na rezultate tima utiče geografski položaj Habarovska? Prisiljeni ste da baš dugo putujete…

“Tačno. Naporno je kada putujemo dan pred utakmicu, naročito jer je nama najbliže gostovanje na osam sati od Habarovska. Mislim da smo najduže putovali do Krasnodara, oko 14 sati sa presedanjem. Posle takvog putešestvija naravno da smo izgubili. Dešavalo se da imamo dve-tri vezane utakmice kod kuće, pa onda imamo mini-turneju. Tada provodimo vreme u Moskvi i odatle putujemo ka Kazanju, Mahačkali…”.

Kako izgleda život na Dalekom istoku, tridesetak kilometara od granice sa Kinom? Kakav je taj Habarovsk?

“Habarovsk je grad od oko 700.000 stanovnika, i vrlo je lep i čist. Dosta prostran, tako da sam se vrlo brzo navikao na život. Ljudi su posebno gostoljubivi i ljubazni kada čuju da sam iz Srbije. Poštuju našu zemlju i gledaju baš kao braću i zbog toga se, na neki način, osećam kao kod kuće”.

Ipak, kod kuće, u Srbiji, nije tako hladno. Kako izgleda igrati fudbal na “debelom” minusu?

“Baš protiv CSKA iz Moskve smo igrali na -20 stepeni. Verujte mi, molio sam se u sebi u prvih 20 minuta da se prekine meč. Bilo mi je hladno kao nikada u životu. Sav sam utrnuo, ništa nisam osećao. Moje molitve nisu uslišene, meč se nastavio, a čak sam stigao i da zatresem mrežu u finišu. Pazite, poslednjih 20 dana jesenjeg dela prvenstva jedva smo trenirali, jer je svaki dan bio veliki minus. Obično se odradi zagrevanje u teretani, potom se izađe napolje i igra se na dva gola oko pola sata. Onda na čajeve i u saunu”.

SKA ne briljira u prvenstvu, ali mu sasvim dobro ide u nacionalnom kupu. Može li se do borbe za trofej?

“Igramo četvrtfinale sa drugoligašem Šinjikom, a u polufinalu rival je verovatno Amkar. Moramo da ih prođemo i siguran sam da ćemo sve uraditi da stignemo do finala, jer je to šansa koja se ne ukazuje tako često. Pogotovo ekipama sa dna tabele”.

Na šta se kladiti u nastavku prvenstva? Ko osvaja titulu, ko ispada?

“Mislim da ce Lokomotiva sačuvati prednost i osvojiti titulu. Najozbiljnija je. Biće tesno u borbi za opstanak, jer je pet, šest klubova ugroženo. Nije zahvalno prognozirati”, istakao je Miroslav Marković.

Piše: Milan Cakić

Foto (Action Images, fcska.ru)