Za nešto manje od pola sata Fjorentina protiv Beneventa igra meč 28. kola Serije A, prvi posle tragične smrti kapitena Davidea Astorija prošle nedelje uoči utakmice sa Udinezeom. Njega će sa trakom oko ruke zameniti hrvatski reprezentativac Milan Badelj koji je izveo saigrače na zagrevanje u dresovima sa brojem 13 i u znak sećanja na reprezentativca Italije.

Pun stadion "Artemio Franki" dočekao ih je aplauzima i transparentima.

"Daću sve od sebe da pokažem da njegov duh živi među nama. Mi koji smo mu bili bliski uvek smo se ugledali na njega. Probaćemo da radimo sve što je Davide radio, to je borba, posvećenost i glad za pobedama. Preneću to ekipi. On nas je držao zajedno, pomogao relativno novom i mladom timu da brzo odraste. Želimo da njegov dobar posao nastavimo", poručio je Badelj.

Na tribinama brojni transparenti u znak sećanja na Astorija, a glavni preko ograde na jednoj od tribina glasi:

"Čovek koji nikada ne umire... Priča koja traje večno... Srećan put, kapitenu."

Foto: Screenshot