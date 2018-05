Kako se polako gase nade da će Damijen Le Talek i Crvena zevzda produžiti saradnju, tako rastu i šanse za dolazak novog iskusnog štopera na stadion Rajko Mitić.

Želja crveno-belih je Jagoš Vuković!

Štoper pod ugovoroma sa Olimpijakosom, a trenutno na pozajmici u Veroni je meta crveno-belih da zameni Francuza u srcu odrbane. Zvezdan Terzić je juče i najavio da će Zvezda juriti srpskog štopera umesto Le Taleka jer ne može da finansijski ponudi Francuzu ono što on može da dobije kao slobodan igrač u inostranstvu. Zvezda je spremna maksimalno da ponudi Le Taleku 400.000 evra umesto dosadašnjih 240.000 evra godišnje, ali i to je malo u odnosu na ono čemu se on nada u nekom inostranom klubu. Zato je realna varijanta da će Le Talek napustiti Marakanu, a da će crveno-beli krenuti u potragu za štoperom.

Izgleda da su Terzić i Mrkela već pripremljeni za taj korak i označili su Vukovića kao konačno rešenje. To neće biti laka misija, ali šanse postoje.

Vuković je prošlog leta došao kao veliko pojačanje u Olimpijakos iz turske Konje u transferu teškom 2.000.000 evra. Potpisao je trogodišnji ugovor vredan 1.200.000 evra po sezoni. Ali karijera u Olimpijakosu mu nije dugo trajala. Posle kvalifikacija za Ligu šampiona u kojima je igrao po jedan meč protiv Partizana i Rijeke, te prvog kola grčkog šampionata protiv Larise u kojem je bio starter, naprasno je sklonjen iz tima. Bez ikakvog objašnjena.

Bio je kratko povređen, a onda ga je trener Hasi precrtao. Hasi je ubrzo smenjen, a njegov naslednik Lemonis je potpuno izbrisao Vukovića iz ekipe pa je Srbin polusezonu presedeo na tribinama. Do dolaska u Olimpijakos je bio skoro pa standardan reprezentativac kod tadašnjeg selektora Slavoljuba Muslina. Ali zbog tretmana u Olimpijakosu je izgubio i status reprezentativca...

Zimus je rešio da zbog Mundijala i spasavanja karijere napusti Olimpijakos, ali su ga Grci pustili samo na pozajmicu. Prešao je u Veronu uz klauzulu da ga Italijani otkupe za 2.500.000 na kraju sezone ako žele i ako se on složi. U Veroni je odmah postao standardan i do sada je odigrao 14 mečeva u Seriji A i upisao po gol i asistenciju. Nije uspeo da pomogne Veronezima da izbore opstanak, ali je ostavio dobar utisak.

Grci sada očekuju odgovor iz Italije, ali je skoro izvesno da budući član Serije B neće isplatiti 2.500.000 evra za otkup ugovora. U Olimpijakosu se sprema velika čistka igračkog kadra, a Vukovićevo ime je među onima na koja novi trener Martins ne računa. Olimpijakos je sada u škripcu kako da izvuče najbolje moguće rešenje. Crvena zvezda je zainteresovana, a Verona bi da zadrži Vukovića po drugim uslovima. Svesni su Grci da od 2.500.000 evra nema ništa i da će morati da pristanu na drastičan popust.

Da li će taj popust ići do okrvira Zvezdinih finansijskih kapaciteta i da li je Vuković zainteresovan za povratak na Marakanu, saznaćemo kada se zagreje letnja fudbalska pijaca. Prelazni rok se tek zahuktava, a ne treba isključiti ni opciju o novoj pozajmici iskusnog štopera.

Vuković ima 29 godina i ponikao je u Crvenoj zvezdi. Kalio se u Radu koji ga je potom potpisao za stalno i lansirao ga do statusa mladog reprezentativca i transfera u PSV Ajndhoven. Na Filips stadionu se nije proslavio, potom je bio na pozajmici u Rodi, da bi se 2013. godine nakratko vratio u Srbiju, potpisavši za Vojvodinu. Novi Sad mu je bila odskočna daska za seldibu u tursku Konju gde je tokom tri i po sezone igrao najbolji fudbal u karijeri i postao jedan od najboljih štopera turskog fudbala. Tražili su ga tada Galatasaraj, Fenerbahče, Verona i Olimpijakos. Izabrao je Grke i pogrešio...

Možda je sada vreme da u matičnom klubu iskoristi šansu koja mu je nije ukazana kada je bio mlad. Iskusan štoper poput njega bi bio pojačanje za poslednju liniju crveno-belih.

(FOTO: Star sport)