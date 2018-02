CSKA i Zvezda slične snage, Berezucki i Ignaševič bili bolji od Vidića i Ivanovića! Ne znam zašto je Tošić otišao u Partizan?

Sećate li se Jiržija Jarošika? Radi se o bivšem fudbaleru CSKA iz Moskve, Čelsija i Seltika. Dao je interesantan intervju za ruski Sport ekspres prilikom kog se dotakao mnogih nama interesantnih tema - sudara CSKA i Crvene zvezde u Ligi Evrope, Nemanje Vidića, Branislava Ivanovića, pa i prelaska Zorana Tošića u Partizan.

Trenutno je u Slovanu iz Libereca. Pa je prokomentarisao trenutni sastav i da li prati CSKA.

"Naravno da pratim. Pokušavam da pratim sve klubove gde sam igrao. Nedavno smo igrali na pripremama protiv Partizana. Bilo je za mene iznenađenje da je Tošić tamo prešao. Čuo sam i da se Musa vratio, to je dobro pojačanje za klub", rekao je Jarošik.

Nekoliko puta ste gledali mečeve CSKA. Da li će tako biti i protiv Crvene zvezde?

"Verovatno ne zbog obaveza. Ali pratim situaciju i znam da je u prvom meču bilo nerešeno. To je dobar rezultat za CSKA. Bilo je teško računati da će CSKA dati dva ili tri gola. Želim Armiji da prođe dalje".

Da li je CSKA jači tim od Zvezde? Ili su na istom nivou?

"Teško je reći. Bila je pauza i u ruskom i u srpskom prvenstvu. Oba tima nisu u optimalnoj kondiciji. Ne bih mogao čak da predvidim ko bi mogao dalje. Jasno, ko bude pokazao veću želju proći će dalje. Dosta će zavisiti od vremena".

Predviđa se od minus 11 do minus 14.

"Kada je malo hladno, to je u redu, to i ne primećujete. Ali kada je ovako važan meč, a napolju je ledeno... Kakogod, igrači imaju veliku želju za pobedom, preživeće i takvu hladnoću".

Govorio je Jarošik i o Golovinu kao mladom igraču, a zbog njega i o Nemanji Vidiću koji je nastupao za Spartak kada je ovaj bio u CSKA.

"U to vreme, ne bih mogao po njegovoj igri da kažem da će preći u Mančester Junajted i postati kapiten i legenda kluba. Mogao je da napusti Englesku kada je došao, ali je ostao i postao to što je postao".

Potom se dotakao Branislava Ivanovića.

"Kada je igrao u Lokomotivi nikada ne bih u tom momentu mogao da pretpostavim da će postati glavni defanzivac Čelsija. U prvoj godini u Čelsiju skoro da nije igrao. Strpljenje u fudbalu je veoma važna stvar. U to vreme Berezucki i Ignaševič u bili mnogo jači od Ivanovića i Vidića", rekao je Jarošik.

Braća Berezucki, Ignaševič i Akinfejev još igraju za CSKA.

"To je kul! Samo da ih zdravlje posluži. Volim kada uključim TV i vidim ih kako igraju. Oni su žive legende ruskog fudbala. U poslednjih 15-20 godina nije bilo boljih igrača u defanzivnoj liniji. Biće mnogo teško CSKA kada odluče da se penzionišu".

Meč između Zvezde i CSKA na programu je od 18 časova.

(FOTO: Action images)