Dimitri Paje daje gol

Bile su to rane devedesete godine prošlog veka, Olimpik iz Marselja je bio jedan od klubova koji je sejao strah širom Evrope. Pa je bio onaj skandal sa Bernarom Tapijem, dugo je trebalo klubu da se vrati, ali nikada više to nije bio onaj tim. Nije ni sada, ali ove sezone, posle jedno pet razočaravajućih godina, Marselj ponovo obećava. Zna se šta u Evropi znači San Mames. I veći su stadion u Bilbao napuštali posramljeni. Ne i Olimpik, koji je poslesigurnih 3:1 na Velodromu i definitivno potvrdio da je kvalitetniji tim od Atletika - 2:1 i u revanšu u Baskiji.

I opet isti tandem u ulozi egzekutora: Dimitri Paje i Lukas Okampos. Kapiten francuskog tima je navozao maltene kompletnu poslednju liniju Atletika pre no što je navukao Lekuea da ga obori i skrivi jedanaesterac posle kojeg je bilo jasno da Atletik neće napraviti senzacionalni povratak.

Paje nije želeo ništa da rizikuje. Sam je izveo najstrožu kaznu, pa je već tada bilo jasno da će Olimpik među osam najboljih u Ligi Evrope. Šest godina pošto su bili među osam najboljih u Evropi kada ih je u Ligi šampiona zaustavio Bajern.

Čak i one teoretske šanse španskog predstavnika nestale su već početkom drugog poluvremena. Lukas Okampos, dvostruki srelac iz prvog meča, lako se pored dvojice čuvara izborio za poziciju za šut i preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca i drugi put primorao Jaga Ererina na kapitulaciju.

Istini za volju, kombinovao je trener Atletika Hoze Anhel Ziganda, kao da ni sam nije verovao u preokret. Ostavio je na klupi nekoliko standardnih prvotimaca, doduše, na teren je poslao Arica Aduriza i Injakija Vilijamsa koji su u 74. minutu kreirali utešni gol za Baske.

Na kraju ipak utisak da je Olimpik više nego zasluženo otišao u četvrtfinale. Bio je jači, brži, lukaviji, pre svega lucidniji. Uostalom, takav i jeste tim Raula Garsije. Sa Dimitrijem Pajeom, Lukasom Okamposom, Kostasom Mitrogluom… Sve ćudljivim glavama, nikad ne znaš kad će da ustanu na levu nogu.

Ali kad im se igra, rade to dosta dobro. Nisu favoriti za odlazak na sam tron, niko to nije osim Atletika. Ali niko ne bi trebalo da se iznenadi ako tamo negde u maju u Lionu baš Olimpik iz Marselja bude preko puta Jorgandžija. Bilo bi to naslađe. Osvojiti evropski trofej na bunjištu imenjaka i velikog rivala iz Lige 1.

Liga Evrope, 1/8:

Lokomotiva Moskva - Atletiko Madrid 1:5 (1:1), prvi meč 0:3

/Ribus 20 - Korea 16, Saul 47, Tores 65, 70pen, Grizman 85/

Bilbao - Marselj 1:2 (0:1), prvi meč 1:3

/Vilijams 74 - Paje 38pen, Okampos 52/

Dinamo Kijev - Lacio 0:1 (0:1), prvi meč 2:2

/Lukas Leiva 23/

Zenit - RB Lajpcig 1:1 (1:1), prvi meč 1:2

/Driusi 45 - Ogusten 22/

U toku produžeci:

Plzenj - Sporting Lisabon 2:0 (1:0), prvi meč 0:2

/Bakoš 6, 65/

21.05: (1,95) Arsenal (3,50) Milan (3,90) - PRVI MEČ 2:0

21.05: (1,70) Lion (3,60) CSKA Moskva (5,30) - PRVI MEČ 1:0

21.05: (3,50) RB Salcburg (3,45) Dortmund (2,10) - PRVI MEČ 2:1