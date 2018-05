Živ je Vest Brom, umro nije! Mada su ga svi još na polovini prvenstva videli kao sigurnog putnika u Čempionšip, klub iz Birmingema i dalje se drži za slamu spasa. A kako igra u poslednje vreme ne bi bilo iznenađenje da se na volšeban način izbavi i sačuva premijerligaški status. U dramatičnoj završnici susreta na Hotornsu, Vest Bromvič Alibion je poslao na patos Totenhem i sačuvao nadu da će od jeseni opet da se druži sa engleskom elitom - 1:0!

Presudio je Džek Livermor u trećem od pet minuta sudijske nadoknade vremena, tako što je posle kornera bio najsnalažljiviji u petercu gostiju iz Londona, pored zbunjenog Denija Rouza podmetnuo nogu i ubacio loptu u mrežu. Za veliko slavlje na tribinama. Sudeći prema svemu viđenom - zasluženo. Imao je VBA odlične šanse preko Džeja Rodrigeza i Salomona Rondona, pritiskao odbranu Pevaca, što mu se na krjau isplatilo.

Kakav je poduhvat napravio privrmeeni trener Daren Mur svedoči činjenica da su njegovi pitomci u poslednje tri sedmice savladali Mančester junajted na Old Trafordu (1:0), odoleli Liverpulu kod kuće (2:2), savladali Njukasl na Sent Džejms parku (1:0) i današnjom pobedom preskočili Stouk (ispao porazom od Kristal Palasa). Cilj, ipak, još nije ispunjen, jer Sautempton koji ima bod više tek gostuje na Gudisonu, a u poslednjem kolu VBA ide na Selhurst park i potrebna mu je pobeda. Plus, da Sveci ne savladaju Everton.

Totenhem jeste ima prilike - najbolje preko Vanjame i Kejna - ali je porazom sebi zakomplikovao borbu za plasman u Ligu šampiona. Imao je zicer da ostane na bezbednoj udaljenosti od Čelsija, a ovako će Plavci, pod uslovom da u nedeljnom derbiju savladaju Liverpul, imati priliku da se gradskom rivali primaknu na samo dva boda.

Posle četiri sušna kola, u kojima je imao i te kako teške rivale (Čelsi Arsenal i Siti, uz remi sa Stoukom), konačno je pobedio i Vest Hem. I to kad je bilo najpotrebnije. Na gostovanju Lesteru londonski tim je slavio 2:0 i osigurao opstanak dva kola pre kraja turbulentne sezone. Presudio je veći motiv ekipe Dejvida Mojesa, koja se za sve pitala na stadionu King pauer, „vodila“ igru i preko zimskog pojačaanja Žoao Marija povela 1:0 u 34. minutu. Portugalac je dobro pratio akciju, sačekao pas Marka Arnautovića (i Austrijanac se pokazao kao dobra investicija, ovo mu je bila četvrta asistencija, a ima i pet golova, na poslednjih osam susreta) i lako savladao golmana Hamera, pa je već tad postalo jasno da će Vest Hem da se spase.

Konačna potvrda stigla je u 64. minutu zahvaljujući kapitenu Marku Noblu. Iskusni vezista sačekao je odbijenu loptu na više od 20 metara do gola, raspalio po njom i pogodio „malu mrežu“. Taman za ugodno popodne navijača Vest Hema.

Teoretski, selidbu u nži rang izbegao je i Votford, pošto je na Vikaridž roudu u svim segmentima igre nadvisio bezbedni Njukasl (2:1) i postao neuhvatljiv za timove iz opasne zone. Stršljenovi su od starta nametnuli žestok ritam, iskoristviši uraganske napade da otklone i najmanju sumnju po pitanju statusa. Blistao je Rikardo Pereira, već u drugom minutu sačekao je dodavanje Dukura i nemarkiran savladao Dubravku, da bi u 28. probio levom stranom, centrirao na drugu stativu, a Andre Grej glavom doneo domaćinu ogromnih 2:0.

Mogao je Votford i ubedljivije da slavi, međutim, kapiten Troj Dini nije iskoristio jedanaesterac. U najmanju ruku sumnjiv, jer je pitanje da li je start Damanta nad Grejom bio za najstrožu kaznu. Slovački golman Maritn Dibravka se postarao da koliko-toliko pravda bude namirena, odbranio je udarac sa 11 metara, potom još jedan pokušaj Dinija i dano Bentezovom timu nadu, koju je početkom drugog dela Ajozi Perez pretvorio u počasni gol.

Posle pet utakmica bez slavlja pobedu je zabeležio i Bormut. Odlučila je minijatura domaćih igrača, koji su u završnici prvog poluvremena nasamarili odbranu Svonsija, svi su očekivali direktan šut Surmana iz slobodnog udarca, ovaj je samo odložio loptu za Rajana Frejzera, a škotski vezista iz još bolje pozicije matirao Fabijanskog i ostavio Svonsi da u poslednja dva kola, protiv Sautemptona i Stouka, rešava pitanje opstanka.

Ruku na srce, Labudovi obe utakmice igraju na svom terenu i trebalo bi bar jednu meč loptu da iskoriste.

ENGLESKA 1 - 37. KOLO

Petak

Brajton - Mančester Junajted 1:0 (0:0)

/Gros 57/

Subota

Stouk - Kristal Palas 1:2 (1:0)

/Šaćiri 43 - Mekartur 67, Van Anholt 86/

Bornmut - Svonsi 1:0 (1:0)

/Frejzer 37/

Lester - Vest Hem 0:2 (0:1)

/Žoao Mario 34, Nobl 64/

Vest Bromvič Albion - Totenhem 1:0 (0:0)

/Livermor 90+3/

Votford - Njukasl 2:1 (2:0)

/Pereira 2, Grej 28 - Perez 55/

18.30: (3,00) Everton (3,20) Sautempton (2,45)

Nedelja

14.30: (1,10) Mančester Siti (11,0) Hadersfild (19,0)

17.30: (1,55) Arsenal (4,10) Barnli (6,00)

17.30: (2,25) Čelsi (3,45) Liverpul (3,15)

