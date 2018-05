Šampionska žurka Dinama je odložena! Do daljeg. Još jedno čudo se dogodilo u Hrvatskoj. Godinama su Lokomotiva i Dinamo bili jedna duša u dva tela, Modri su mlađeg brata pobeđivali kada god je trebalo...Međutim, ovog proleća stvari su počele da se menjaju.

Lokosi su u martu šokirali Dinamo, a danas su odložili njihovu promociju. Lokomotiva je slavila sa 3:1 i pružila šansu Hajduku i Rijeci da se još malo nadaju...

Pravu lekciju dobio je tim Nikole Jurčevića i Kranjčevićevoj. Lokomotiva je prosto bila brža i u prvom poluvremenu ubila Dinamo. Već u četvrtom minutu domaćin je poveo preko Dejana Radonjića, vrlo brzo nekadašnji napadač Dinama Krstanović je udvostručio prednost.

Mogli su Lokosi da unerede Dinamo. Bespomoćno je delovala četa Nikole Jurčevića, kao da nisu imali šampionsku titulu na talonu.

U 64.minutu Lokomotiva je promašila nestvarnu šansu... Bilo je to veštačko disanje za Dinamo. Pojačali su pritisak Modri. Stigli do penala koji je u pogodak pretvorio Sudani. Nadali su se Dinamovci da mogu do preokreta, ali nije vredelo.

HRVATSKA 1 - 34. KOLO

Utorak

Lokomotiva - Dinamo 3:1 (2:0)

20.00: (1,18) Rijeka (6,50) Inter Zaprešić (13,0)

Sreda

20.00: (5,60) Istra 1961 (3,90) Hajduk (1,55)

20.00: (1,40) Osijek (4,40) Cibalija (7,25)

Četvrtak

18.00: (2,55) Rudeš (3,15) Slaven (2,70)