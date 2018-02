Čudo u Minhenu! Hrabra Herta ukočila Bajern, Levi ostao bez rekorda

Robert Levandovski

Sve je na Alijanc areni bilo spremno danas za spektakl i novi rekord koji je Robert Levandovski trebalo da postavi, ali se isprečila hrabra Herta.

Ekipa iz Berlina jednostavno obožava da kvari žurke, a to su na svojoj koži ove sezone već osetili favoriti poput Leverkuzena i Lajpciga koje su plavo-beli pobedili. Bajern nije izgubio, ali remi bez golova 0:0 svakako će biti veliki podstrek desetkovanom timu iz Berlina koji je odigrao junački.

Sve je danas bilo u znaku najboljeg strelca Bundeslige. Saigrači su igrali za njega, stvarali mu šanse, ali ga je nekoliko puta golman Rune Jarštajn doveo do ludila. Norvežanin je svaki pokušaj Poljaka pročitao kao bukvar, bio je maestralan i pravo je čudo kako je nekoliko puta u situacijama jedan na jedan zaustavio pokušaje Poljaka koji nije uspeo da zatrese mrežu u 12. uzastopnom meču kod kuće i na svom jubilarnom 250. nastupu u Bundesligi.

Bajern nije danas dao gol posle 26 utakmica, a zasutavljen je u seriji od 14 uzastopnih pobeda.

Jup Hajnkes izveo je danas jedan od najjačih timova, ali je odbrana Herte bila neprobojna. U prvom poluvremenu gosti su nekoliko puta bili blizu gola, ali je Sven Ulrajh sačuvao mrežu i Bajern. Realno, zaslužili su gosti remi na kraju posle svega viđenog, ali gubitak dva boda teško da će pogoditi Bavarce pošto imaju 20 bodova razlike u odnosu na prvog pratioca. Tugovaće samo Levandovski...

Nisu se proslavili danas bundesligaši.

Na četiri utakmice videli smo isto toliko pogodaka, a najbolji posao napravili su fudbaleri Štutgarta i Borusije iz Menhengladbaha koji su upisali minimalne pobede. Švabe su potvrdile da su jedna od ekipa sa najboljom formom u poslednje vreme, a trener Tajfun Korkut da je bez razloga osporavan pošto je svoj tim odveo do treće pobede na poslednje četiri utakmice (10 od mogućih 12 bodova). Za trijumf Štutgarta se pobrinuo Erik Tomi koji je u 13. minutu kaznio danas loši Ajntraht u čijim se redovima nisu proslavili Mijat Gaćinović (igrao ceo meč) i Luka Jović (zamenio Alea od 65. minuta).

Borusija iz Menhengladbaha konačno je naplatila dobru igru iz prerthodnih utakmica i to pobedom nad Hanoverom u gostima od 1:0. Kristof Kramer postigao je prelep pogodak u 73. minutu pa se Ždrepci vraćaju u trku za Evropu posle nekoliko vezanih poraza.

Lep gol postigao je danas i Andrej Kramarić, ali on nije pomogao Haofenhajmu da na kraju zabeleži trijumf pošto je Frajburg sa bele tačke stigao do boda. Opet je kapiten gostiju Nils Petersen bio precizan sa bele tačke i stigao je do 11. pogotka u sezoni.

BUNDESLIGA - 24. KOLO

Petak

Majnc - Volfsburg 1:1 (1:1)

/Muto 44 - Brekalo 6/

Subota

Hofenhajm - Frajburg 1:1 (0:0)

/Kramarić 57 - Petersen 66. penal/

Bajern - Herta 0:0

Hanover - Menhengladbah 0:1 (0:0)

/Kramer 73/

Štutgart - Ajntraht 1:0 (1:0)

/Tomi 13/

18.30: (1,85) Verder (3,45) Hamburger (4,50)

Nedelja

15.30: (1,95) Leverkuzen (3,50) Šalke (3,90)

18.00: (1,55) RB Lajpcig (4,10) Keln (6,00)

Ponedeljak

20.30: (1,50) Dortmund (4,30) Augsburg (6,50)

*** kvote su podložne promenama

FOTO: Action Images