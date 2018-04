Čukarički nakon velikog slavlja u sredu na Banovom brdu prtotiv Partizana, sada ide u goste crno-belima u prvenstvenom meču.

Situacija sa igračim kadrom Nenada Lalatovića tada nije bila blistava, a ni sada nije ništa bolja.

„Nema sumnje da nas očekuje još jedan težak meč protiv Partizana. Opet imamo dosta problema sa igračkim kadrom. Oba centralna defanzivca nemaju pravo nastupa. Zorić, naravno, tu nije dva meseca. Ovusu se još nije oporavio od povrede i ne znam da li će biti spreman za meč, ali sam siguran da će momci koji budu dobili šansu dati svoj maksimum kao što je to bio slučaj u sredu”, rekao je pomoćni trener Čuke Dragan Šarac.

On je prokomentarisao i najavu trenera Partizana Miroslava Đukića da će sigurno menjati sastav u odnosu na onaj koji je igrao u sredu.

„Partizan je tim koji može da menja, jer ima veliki igrački fond. Veliki je favorit. Sigurno da će promeniti jedno dva ili tri igrača. Mi ćemo doći da se nadigravamo, iako smo se potrošili u prethodna dva meča sa njima i sa Radničkim. Probaćemo da ostvarimo povoljan rezultat, a za nas je povoljan rezultat sve samo da ne izgubimo“, rekao je Šarac, a zatim se osvrnuo na priče da će njegov tim možda biti rasterećeniji zbog činjenice da je nedavno pobedio Partizan:

„Sigurno da neće. Ipak su to dva različita takmičenja. Nama je cilj da se plasiramo u Evropu i mi to moramo da pokušamo da uradimo i kroz prvenstvo. Što se tiče Kupa, tu još ništa nije gotovo. Tako da opuštanja nema”, jasan je Šarac.

Utakmica u Humskoj igra se u nedelju od 19 časova.

Foto: Star Sport