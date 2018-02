Čuvaj, ide Lautaro! (VIDEO)

Ljubitelji južnoameričkog fudbala, ima li vas?

U subotu se nastavlja 15. kolo argentinske Primere, a svakako bi trebalo obratiti pažnju na okršaj Olimpa i Rasinga. Sa čisto sportske strane, veoma je verovatno da ćete uživati u novim bravurama Lautara Martineza, apsolutnog hita tamošnjeg fudbala i, prema mišljenju mnogih stručnjaka u ovoj južnoameričkoj zemlji, buduće svetske zvezde. Napadač Rasinga je trenutno treći strelac lige sa sedam golova na kontu, ali kako stvari stoje, sigurno se neće na ovome zaustaviti.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 23:15 1427 ARG 1 Olimpo - Racing Club ki 2 1,90 Ukupna kvota 1,90

Za Martineza su zagrizli madridski rivali Real i Atletiko, ali izvesno je da će završiti u Interu, iako još uvek traju natezanja oko transfera. Nerazuri su iskoristili jake veze sa Dijegom Militom koji obavlja funkciju sportskog direktora u svom matičnom klubu i očekuje se da transfer bude realizovan na leto. Upravo je Il Prinćipe zajedno sa kolegom iz Intera Pjerom Auziliom posmatrao okršaj Rasinga i Urakana u prošlom kolu kada je Martinez upisao het-trik.

Rasingu će pripasti obeštećenje od 20.300.000 evra, Martinez će potpisati petogodišnji ugovor i zameniti Maura Ikardija.

„Mnogo je zainteresovanih klubova za mene, pričao sam i sa Simeoneom, i sa Zanetijem, a Inter je poslednji koji me je zvao. Razgovarao sam sa Dijegom Militom i on mi je objasnio šta znači Inter. Ponosan sam zbog svega. Da je do mene, ostao bih u Rasingu do kraja karijere, ali...“, najavio je Martinez transfer.

Ako ste ljubitelj sportskog klađenja, mogli biste da unovčite sjajnu formu Rasingovog "ubice". Dvojka ne plaća nimalo loše (vrti se oko 2,00), a u kakvoj je formi Martinez nije nimalno nerealno da ovaj tip bude zaokružen, iako je Olimpo slavio na poslednja dva gostovanja Rasingu, a i na svom terenu umeo je da otkine bodove Rasingu.

