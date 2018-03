Dani Velbek za Oskara

Da su, ne daj bože, to uradili Milanovi igrači engleski mediji bi vrištali od besa. Italijane bi nazivali ulickanim manekenima, glumcima, ko zna kako već. Ali pošto je to bio Dani Velbek, reprezentativac, Englez, pošto je to bilo u evropskom susretu, koga briga za fer plej? Istina, jesu svi engleski mediji napomenuli da tu nije bilo intenziteta za najstrožu kaznu, ali su ovog puta značajno ublažili svoj inače žestok otpor prema simuliranju u fudbalu. Večeras su na to zaboravili.

Ne svi doduše.

“Moždamo da kažemo naglas. Delea Alija smo optuživali za ovakve stvari. I sada moramo da budemo isrkeni prema sebi i stvari predstavimo baš onakvim kakvim jesu. To je varanje! Sudija je pogrešio. Milan je bio u naletu. Velbek je pokvario utisak o inače dobroj igri. Setimo se da je i sam Venger govorio da su engleski fudbaleri sve bolji u simuliranju. Večeras je bio jedan od njegovih”, brutalno iskren bio je Džejmejn Dženas, nekadašnji fudbaler Njukasla i Totenhema, sada stručni konsultant na BT Sportu.

Legendarni Alan Širer bio je još jasniji.

“Za sve koji pitaju, da, bilo je ovo BESRAMNO simuliranje Velbeka. Sudija je prevaren”.

Velbekove kolege uglavnom su se pravile blesave rekavši da nisu videli spornu situaciju. Mediji su uglavnom naveli da je Velbek tražio kontakt - kojeg nije bilo - i da se, čim ga je osetio - a nije imao šta da oseti - bacio na zemlju.

Arsen Venger, a ma šta mislili o njemu drži on do dostojanstva, bio je umeren.

“Nisam video sa klupe, ali pogledaću snimak i obećavam - daću iskren odgovor. Gledajući reakciju italijanskih igrača možda smo imali sreće, ali moram da istakne da je generalno reakcija igrača posle primljenog gola bila pozitivna. Posle smo spustili ručnu i igrali dobro”, rekao je.

Istina je i da su engleski novinari barem potražili odgovor, pa čak Arsenalovog trenera i podsetili na njegovu izjavu posle jedne situacije u kojoj je njegov tim bio žrtva simuliranja. Tada je rekao: “U Premijer ligu su to možda uvezli stranci, ali engleski fudbaleri su brzo to prihvatili, naučili i sada su majstori glume”.

A sada?

“Možda”, krenuo je sa osmehom.

“Ali ne želim da optužim Danija Velbeka za simuliranje dok ne vidim snimak. On je izgledao iskreno, kao da je bio penal”.

Preostaje nam samo da sačekamo da ispuni obećanje. Odgovor može biti samo jedan: Da, odglumio je.

A dok čekamo, žreb je u petak…

“Naravno da bismo voleli da izbegnemo Atletiko, ali ne možemo da utičemo na to”, iskreno će Venger.

(P.S. Istina, teško da bismo se i mi u Srbiji baš previše uzbudili kad bi neki naš predstavnik "na foru" prošao u četvrtfinale Lige Evrope. Nije pohvalno, ali tako je)

(FOTO: Action Images)