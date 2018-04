Silne milijarde uložene u dovođenje igrača prethodnih godina nisu donele Mančester Sitiju toliko željeni trofej Lige šampiona. Čak ni finale. Ustvari, najveći domet je bio jedno mršavo polufinale sa Manuelom Pelegrinijem na klupi. Dolazak Pepa Gvardiole je trebalo da bude garancija tog željenog iskoraka, ali se on nije desio.

Gvardiola je prošle sezone eliminisan u osmini finala od Monaka, a ove u četvrtfinalu od Liverpula. Daleko slabijih i platežno inferiornijih klubova. A Gvardiola je od dolaska na klupu Sitija pre dve godine potrošio 528.000.000 evra na pojačanja. Samo na odbrambene igrače je dao skoro 250.000.000 i primio pet golova od Liverpula ove sezone u dva meča i šest od Monaka prošle?!

„Nemoguće je igrati na način na koji mi igramo i pobeđivati kako mi pobeđujemo bez igrača top klase. A današnji top igrači koštaju mnogo. Nekada me pitaju da li bih u Barseloni i Bajernu pobeđivao bez tih velikih imena? Odgovor je: Ne bih. To je nemoguće. Potreban nam je novac da bismo bili stalno na visokom nivou. Bez novca samo čudom možete do rezultata, a ja nisam sposoban za to“, rekao je Gvardiola nedavno.

Zato se sprema za nove kupovine i nova skupa pojačanja kako bi u trećoj sezoni na klupi Građana osvojio Ligu šampiona. Ostrvski mediji tvrde da Gvardiola želi tri velika pojačanja narednog leta. Po jedno u svakoj liniji tima. I spreman je da plati između 150.000.000 i 200.000.000 evra za taj triling.

Katalonac želi pojačanje u srcu veznog reda, na boku napada i u odrbani.

Najveće pojačanje bi trebalo da bude dolazak ofanzivnog vezsite. Gvardiolin san je Eden Azar iz Čelsija, on košta preko 100.000.000 evra, ali nije izvesno da će mu Čelsi dozvoliti da ode. Pogotovo ne u redove jednog od direktnih rivala. Alternative za Azara su Rijad Marez i Toma Lemar. Alžirac je i zimus bio Gvardiolina želja, Siti je slao četiri ponude jednu za drugom, ali je svaki put odbijen. Poslednja ponuda je iznosila 74.000.000 evra. Možda Lester narednog leta ipak prihvati ponudu ako Siti ponudi još novca. Lisice su zimus tražile čak 110.000.000 evra za Mareza, što znači da će Građani sada morati da spreme makar 80.000.000 evra ako žele da otvore pregovore. Treća opcija je Toma Lemar iz Monaka čija cena je 90.000.000 evra, a žele ga još Arsenal i Liverpul.

Što se tiče izbora za vezni red, tu je konkurencija još žešća. Pep traži nekoga ko bi podelio minutažu sa Fernandinjom i Gundoganom, i u perspektivi zamenio iskusnog Brazilca. Kandidati su Fred (Šahtjor), Julijan Vajgl (Borusija Dortmund), Žan Mišel Seri (Nica) i Žoržinjo (Napoli). Brazilac iz Šahtjora košta 50.000.000 evra, a želi ga i Murinjo u Junajtedu. Seri u Nici ima otkupnu kaluzulu od 40.000.000 evra, letos je bio na korak od prelaska u Barselonu, a sada ga žele Arsenal i Čelsi. Vajgl košta oko 50.000.000 evra, Gvardiola se zaljubio u njega u vreme kada je radio u Nemačkoj, ali Borusija ne želi da proda svog dragulja. Što se Žoržinja tiče, on po stilu igre najviše paše Gvardiolinoj filozofiji, no ni Napoli nije voljan da ostane bez plejmejkera. Za tog momka je od ranije zainetersovan i Jirgen Klop. Ni njegova cena nije manja od 45.000.000 evra.

I na kraju - štoper! Iako je dao ogroman novac za kupovinu Stonsa i Laporta, iako ima Otamendija i Kompanija, Gvardiola želi još jednog štopera. Zbog velikog fonda utakmica, Kompanijevih stalnih povreda, promenjive forme Otamendija i Stonsa... Izbor je pao na Tobija Aldervajrelda iz Totenhema. On je odbio da produži ugovor sa Spursima jer mu nisi ponudili dovoljno novca. Siti to može da uradi. Ugovor mu ističe 2019. što znači da Totenhem mora da ga proda narednog leta ako hoće obeštećenje. Siti je spreman da ponudi oko 45.000.000 evra za njega, a konkurencija su mu Mančester Junajted i Pari Sen Žermen.

Sa trilingom novajlija, Gvardiola bi premašio granicu od 700.000.000 evra utrošenu na kupovine igrača u njegovom mandatu. Da li će to biti dovoljno, videćemo...

(FOTO: Action images)