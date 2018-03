Pavlović u Ligi šampiona protiv Lester Sitija

U prvoj sezoni 11 golova, u ovoj tekućoj sedam u prvenstvu, četiri u kvalifikacijama za Ligu šampiona i dva za rezervni tim. Uz veliku dilemu da li će Andrija Pavlović uopšte dobiti šansu da poveća golgeterski učinak. Danski mediji prenose da je šef struke Kopenhagena Stale Solbaken izgubio strpljenje i da je letnji rastanak sa nekadašnjim napadačem Čukaričkog neminovan.

Novinari tamošnjih listova ne ostavljaju ni zrnce sumnje u to i podsećaju da se Federiko Santander oporavio od teške povrede, da je u međuvremenu doveden i Viktor Višer, te da je Pavlovića u redu preskočio i Jonas Vind. Tu je i Kipranin Pjeros Sotiriu.

Uostalom, dovoljno je samo videti da Pavlović u danskoj Superligi nije odigrao ni minut u poslednjih šest utakmica, odnosno od 10. februara, dakle već 40 dana. Istina, u dvomeču sa Atletikom u Ligi Evrope proveo je na terenu sve skupa 106 minuta, ali Solbaken nije zadovoljan onim što je video. Posebno na treningu.

“Kad igraš utakmice samo jednom nedeljno trening je važan i ako su drugi igrači bolji na treningu nikad neću razmišljati o obeštećenju“, kategorički će Solbaken u izjavi za danski BT odgovarajući na pitanje da li je baš sada pravi trenutak za Pavlovićevu prodaju s obzirom da ga je Kopenhagen pre dva leta Čukaričkom platio okruglo 2.000.000 evra.

Uz neke premije, ali one sada nisu ni tema. Iz Solbakenovih rečenica stiče se utisak da je Pavlović potrošio kredit.

“Igrao je sve mečeve sve do revanša sa Atletikom. Negde oko 30 utakmica u nizu. Nije da je sad najednom izgubio samopouzdanje. A nije ni problem sa njegovim ponašanjem na utakmicama. Važno je i kako se ponašaš na treningu. A ponašanje je mnogo toga. Da li si koncetrisan, dali daješ sve od sebe, da li si takav za svaku vežbu. To je širok koncept. Prosto, drugi igrači su se više borili na treninzima“.

Konkretno pitanje za kraj: da li je Pavlović već odigrao poslednju utakmicu za Kopenhagen?

“Zavisi od njega. Objasnio sam Pavloviću situaciju. Zna tačno zašto ne igra. I zna šta treba da radi da se vrati u timu. A to je dobar rad na treninzima, na utakmicama rezervnog tima, kao i kad dobije šansu sa klupe“, decidiran je Solbaken.

Pavloviću u prilog ne idu ni rezultati ekipe otkako ne igra - šest utakmica, poraz i zatim pet pobeda. Podsetimo, još dok je bio igrač Čukaričkog bio je velika želja Crvene zvezde, a lider srpskog šampionata i sada traži napadača... Prema informacijama pomenutog BT-a, Pavloviću je već predočeno da na leto može da potraži novi klub.

Cena? To je još misterija.

