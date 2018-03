Želja Roberta Levandovskog da napusti Bajern i Realova potreba za novim centarforom posle očajne sezone Karima Benzeme ukrstili su dva slična interesovanja i najavljuju nam transfer bombu narednog leta.

Jedine prepreke na putu za ovaj veliki transfer su Bajern koji želi da zadrži Levandovskog i PSŽ koji bi takođe da uđe u trku. Kada Real nešto želi, on to obično i dobije mada do sada nije ulazio u direktne konflikte sa Bajernom oko njegovih zvezda na fudbalskoj pijaci. Do sada je postojao neki prećutni mir prema kojem Kraljevići nisu napadali zvezde Bavaraca. Zbog toga je Karlhajnc Rumenige onako samouvereno poručio pre nekoliko dana “da Bajernu niko ne može da preotme igrača i da Levandovski ostaje u Minhenu”.

Ipak, Levandovski je davnašnja želja Florentina Pereza, još otkako je Realu utrpao četiri gola u dresu Borusije Dortmund. U dva navrata je pregovarao sa Kraljevskim klubom i čini se da je sada vreme za “treću sreću”.

Levandovski je nedavno posle 10 godina promenio agenta i otpustio Ćezarija Kuharskog koji mu je 10 godina vodio računa o karijeri. Postigao je dogovor sa kontroverznim Pinijem Zahavijem da ga on zastupa do kraja leta i da pokuša da mu završi veliki transfer. Zahavi ima bolji prolaz u Pari Sen Žermenu nego u Realu, a istovremeno je čovek o kojem u Bajernu nemaju lepo mišljenje i izbegavaju da trguju sa njim. Dakle, idealan je da započne operaciju odvođenja Levandsovskog iz Minhena.

Neki mediji spekulišu i da je Zahavi posle serije sastanaka sa Realovim direktorom Hose Anhelom Sančezom već sklopio dogovor oko ugovora za Levandovskog. Navodno je Poljak pristao da potpiše za Real Madrid na samo tri sezone. Što i nije iznenađenje ako se zna da će narednog leta napuniti 30 godina.

Iako bi Bajern da ga zadrži, svesni su i u Minhenu da je ovo poslednja šansa da zarade na Levandovskom, a mladi Timo Verner iz Lajpciga se pominje kao zamena. Ostale opcije su Edinson Kavani i Alvaro Morata.

(FOTO: Action images)