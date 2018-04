Srpski fudbaler Filip Đuričić odigrao je protiv Verone svoju najbolju utakmicu otkako je stigao na pozajmicu u Benevento ove zime.

Benevento je slavio sa 3:0, a Đuričić je bio igrač utakmice prema uglednoj „Gazeti delo sport“ i takođe je izabran u najbolji tim 30. kola Serije A.

Đuričić je na ovoj utakmici dominirao veznim redom, stvorio je brojne prilike svojim saigračima za golove, a i propustio je dve prilike za pogodak.

„Zaista sam srećan. Pobediti Veronu 3:0 nije lako. Moramo da nastavimo da igramo tako i u narednim mečevima, jer je ovo Benevento kakav svi žele da vide. Ovo mi je svakako bila najbolja utakmica za poslednja dva meseca koliko sam ovde. Zahvalan sam treneru De Zerbiju što mi je ukazao poverenje. Takođe sam zahvalan što me je stavio na poziciju koja mi najviše odgovara čime su moje najbolje karakteristike došle do izražaja“, kaže Đuričić.

Navijači Beneventa su takođe prepoznali kvalitetan nastup 26-godišnjeg ofanzivnog veziste.

„Srećan sam zbog ovacija koje sam dobio. Zahvalan sam navijačima i nadam se da im je ova utakmica pružila razlog za osmeh. Često sam imao kontakt sa loptom i bio sam na ofanzivnijoj poziciji. Počeo sam u formaciji 3-6-1 gde sam bio više levo, ali sam zatim prešao napred na mesto plejmejkera , smatra Đuričić.

On veruje da ova ekipa ima mnogo veći potencijal u odnosu na ono što je pokazala do sada.

„De Zerbi je savršeno radio na taktičkom nivou. Da smo igrali sa ovim timom od početka sezone, lako bi bili u rangu sa ekipama kao što su Fiorentina, Sampdorija ili Torino, u borbi za Evropu, ali ne želimo više da se osvrćemo. Gledamo ka naredim utakmicama gde igramo protiv Spala i Kjeva. Želimo do kraja prvenstva da ostavimo dobar utisak“, dodao je Đuričić.