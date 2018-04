Odluka bi navodno mogla da bude doneta već u oktobru. Ugledni Frans Fudbal, koji deli i Zlatnu loptu, piše da će promena izvesno biti. Pitanje je samo kakvih. Ali jasno je da sistem pozajmica više neće biti isti. Fifa sad treba da odluči šta će da uradi. Već neko vreme je tema u Cirihu. Predloga na svet strane. Među njima je čak i zabrana pozajmica?

To je naravno jedan od predloga. Drugi ciljaju ograničavanje broja stranaca koje možeš da imaš na pozajmicama. Samim tim i ograničavanje igračkog kadra.

Jasno je da ovako ne ide. Jaz između bogatih i siromašnin toliko se produbio da veliki sad mogu da kupuju i igrače za koje sa priličnom sigurnošću može da se kaže da neće dogurati do prvog tima. Slaće ih na pozajmice, uz lep CV sa imenom velikog kluba među poslodavcima svakako će ga prodati za dobre pare, vratiti uloženo, možda i zaraditi. Za budućnost mladog igrača to verovatno i nije najbolje rešenje, ali šta to koga briga? Bitno je da se zaradi, pokupi sve najtalentovanije.

Juventus tako - verovali ili ne - ove sezone ima čak 50 igrača na pozajmicama. Čelsi u Engleskoj 37. U Francuskoj recimo Monako sa 11.

Sastanak Izvršnog odbora Fife održaće se u oktobru. Sindikat fudbalera FIFPro je već uložio neke žalbe, ali bi sve one do jeseni trebalo da budu rešene. Do tada bi trebalo da bude formalizovan i konačan predlog za rešavanje očiglednog problema. U debate će učestvovati i nekadašnji velikani fudbalske igre poput Kafua, Zvonimira Bobana, Edvina van der Sara i Marka van Bastena. Pa da se vidi ša je najpametnije.

(FOTO: Action Images)