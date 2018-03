"Bilo mi je naporno da slušam kako moramo da pustimo Dinamo. Drago mi je da će sada prestati te priče"...

Ovim rečima je Goran Tomić, strateg zagrebačke Lokomotive, nezvanično filijale Dinama, u razgovoru za Večernji list prokomentarisao ubedljiv trijumf nad prijateljskim klubom (4:1). Na taj način, Tomić je uspeo ono što njegovi prethodnici nisu za devet godina, odnosno 27 utakmica!

Subotnji nokaut obeležio je Lirim Kastrati (19), koji je čudesnom brzinom i sa dva pogotka izluđivao zadnju liniju Modrih. Momak rođen u kosovskom Mališevu biće snažan Tomićev adut i za današnju utakmicu protiv Hajduka u polufinalu hrvatskog kupa.

"Igra se samo jedna utakmica, domaćini smo u Kranjevićevoj i to je naša prednost. Ova pobeda nam je dala veliko samopouzdanje, siguran sam da imamo dobre šanse da pobedimo Hajduk i prođemo u finale", kažeTomić.

Ukoliko preskoči Splićane, za Tomića i popularne Lokose bi u Vinkovcima mogao da navija i Sven Goran Erikson. Podsetimo, Tomić je nekadašnjem treneru Mančester Sitija, Fjorentine, Rome, Lacija i reprezentacije Engleske bio asistent na njegovom poslednjem angažmanu u kineskom Šenženu.

"Ako prođemo u finale, zvaću Eriksona. Bio bi mi veliki motiv da me gleda u tako važnoj utakmici, u borbi za Rabuzinovo sunce", rekao je Tomić, koji se potom prisetio kako ga je u decembru 2016. godine angažova Erikson.

"Bio sam tada trener Istre, zazvonio mi je telefon, neki čudan broj... Javim se, a čovek sa druge strane mi se predstavio kao Sven Goran Erikson! Mislio sam da se neko šali, ali onda sam shvatio da je to stvarno slavni švedski trener i da me želi za pomoćnika. Izabrao je baš mene iako je mogao imati bilo kog pomoćnika na svetu, nekog iz svoje Švedske ili Italije. Uglavnom, tim sedam meseci, koliko sam mu bio pomoćnik, bilo je fenomenalno, to mi je najbolje iskustvo u trenerskoj karijeri. Erikson je toliko normalan, prizmena, jednostavan, pun respekta za sve", podvukao je Tomić za Večernji list.

KUP HRVATSKE - POLUFINALE (JEDAN MEČ)

Utorak

17.30: (4,00) Lokomotiva Zagreb (3,30) Hajduk (1,90)

4. april

Dinamo Zagreb - Rijeka

Foto: Action Images