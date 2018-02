Dade ga Mesi Čelsiju! Deveti put Bog pomaže... (VIDEO)

Fudbaleri Barselone se kući vraćaju s osmehom na licu! A mogli su komotno da završe na štitu...

Šta je Čelsi propustio na Stamford Bridžu! Košarkaškim žargonom opisano - zicer, čistu situaciju. A pre utakmice bili su praktično otpisani, eliminisani, postavljalo se pitanje kakav će konačni rezultat da bude. Odnosno, s kojom razlikom će kaznena ekspedicija Ernesta Valverdea da slavi. Na kraju je i dalje aktuelni engleski šampion bio nadomak fantastičnog rezultata, ali je Lionel Mesi posle osam neuspelih pokušaja konačno uspeo da skine veliko prokletstvo i zatrese mrežu Čelsija! Da malo parafraziramo onu staru - deveti put Bog pomaže. Čelsi - Barselona 1:1.

Sve je bilo spremno da se Barseloni stavi glava na giljotinu, ali je onda Stamford Bridž video gotovo neobjašnjivu glupost Andreasa Kristensena i njegov poklon najljućem takmacu, koji se sada nalazi u pol poziciji za prolaz u četvrtfinale. Amaterski, nepromišljeno. Kako drugačije objasniti ono što je mladi štoper uradio u presudno 75. minutu, kada je poslao poprečnu loptu na liniji šesnaesterca. Što se kaže - jako i nikome. Tačnije, nikome svom, jer je uspeo samo da prevari Cezara Aspilikuetu i omogući majstoru Andresu Inijesti da uposli Mesija koji je, eto, uspeo da u tefteru precrta još jednu stavku koja mu je poput stene visila iznad glave. Genijalan potez Barsinog kapitena.

Doduše, gledajuću sve ono što je Barselona pokazala u ovih ratobornih 90 minuta, možda je i više zaslužila pobedu, iako je Čelsi zaista bio hrabar i odvažan u nameri da „hrabro pogine“ pod udarom favorizovanog protivnika. Barselona je imala mnogo veći posed lopte, ravno 70 odsto u nekoliko navrata, u svom prepoznatljivom stilu je plela mrežu oko šesnaesterca gola Tiba Kurtoe, ali sve do Kristensenove greške nije uspevala da probije poslednju liniju Čelsijeve odbrane, gotovo neprobojnu barijeru unutar kaznenog prostora. Čelsi je bio konkretniji, bolji, odlučniji i to je umalo dobro naplatio. Opet, zbog strašnog propusta danskog štopera - nije.

Ko zna šta bi bilo da je Vilijan rešio samo jedan od ona dva hica u prvom delu utakmice, kada je overio obe Barselonine stative. Prvo levu, onda i desnu iz gotovo identičnih pozicija. Ako je neko zaslužio da bude Čelsijev strelac onda je to Vilijan! To je i učinio posle majstorske reakcije kojom je prevario Serhija Busketsa i Ivana Rakitića i plasirao loptu u donji levi ugao gola na kojem je nemoćan bio Mark Andre ter Štegen. Baš kao i kod ona dva šuta na suprotnoj strani terena. Čelsijev Brazilac strašno je napredovao u poslednje vreme i od igrača zrelog za pakovanje kofera i odlazak postao je neizostavni deo tima. To je večeras potvrdio.

Iznenadio je sve Antonio Konte odlukom da iz startnih jedanaest izostavi oba klasična napadača na raspolaganju - Alvara Moratu i Olivijea Žirua. Svesno je Italijan išao na to da prepusti dirigentsku palicu Barseloni i svoju šansu čeka iz kontranapada. Ispostavilo se da je to bio (umalo) pun pogodak.

Barsa jeste držala sve konce u svojim rukama, ali je tada dobro organizovana defanzivna linija Čelsija potpuno neutralisala protivnikovu vatrenu moć sa sve Suarezom, Mesijem, Paulinjom, Inijestom, Rakitićem... I ne samo to - Čelsi se postavio zaista hrabro. Bez respekta, baš u duhu fudbalskog rata koji traje gotovo dve pune decenije.

Ali, Antonija Kontea i ceo tim Čelsija do revanša na Kamp Nou proganjaće Kristensenov potez koji je sve promenio... Barselona je elementom sreće, ali i čiste majstorije kući poneo gol koji nosi i kartu za četvrtfinale. U Kataloniji za dve sedmice imaće priliku samo da je overi.

ČELSI - BARSELONA 1:1 (0:0)

/Vilijan 62 - Mesi 75/

Stadion: Stamford Bridž.

Sudija: Džunejt Čakir.

ČELSI (3-4-3): Kurtoa - Ridiger, Kristensen, Aspilikueta - Mozes, Kante, Fabregas (od 84. Drinkvoter), Alonso - Azar, Pedro (od 83. Morata), Vilijan.

BARSELONA (4-4-2): Ter Štegen - Serđi Roberto, Umtiti, Pike, Alba - Paulinjo (od 63. Vidal), Buskets, Inijesta (od 92. minuta Gomeš), Rakitić - Mesi, Suarez.

LIGA ŠAMPIONA - OSMINA FINALA

Utorak:

Juventus - Totenhem 2:2 (2:1)

/Iguain 2, 9. penal - Kejn 35, Eriksen 71/

Bazel - Mančester Siti 0:4 (0:3)

/Gundogan 14, 53, B. Silva 18, Aguero 23/

Sreda:

Porto - Liverpul 0:5 (0:2)

/Mane 25, 53, 85, Salah 29, Firmino 70/

Real Madrid - Pari Sen Žermen 3:1 (1:1)

/Ronaldo 45. penal, 83, Marselo 86 - Rabio 33/

Utorak, 20. februar, 20.45:

Bajern - Bešiktaš 5:0 (2:0)

/Miler 43, 66, Koman 53, Levandovski 79, 88/

Čelsi - Barselona 1:1 (0:0)

/Vilijan 62 - Mesi 75/

Sreda, 21. februar, 20.45:

20.45: (2,95) Sevilja (3,20) Mančester junajted (2,50)

20.45: (2,55) Šahtjor (3,20) Roma (2,85)

(FOTO: Star Sport)