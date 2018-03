Lautaro Martinez je u plavo-belom dresu

Borusija je zakasnila, Inter je pobedio - Rasingov napadač Lautaro Martinez i sam je potvrdio da će od leta živeti u Milanu.

“Biće to veliki korak za mene. Sve je završeno sa Interom, nedostaju samo neki detalji”, kaže Martinez, dok njegov menadžer Beto Jake u odvojenom intervuu iznosi i detalje ugovora.

Jedan tačnije, ali veoma vredan.

“U ugovoru će bit ii klauzula oo kome će Lautarova sloboda koštati 111.000.000 evra”.

Podsetimo, Inter će za 20-godišnjeg fudbalera platiti 26.800.000 evra. Borusija Dortmund je htela da ide i znatno više, ali previše se kasno dosetila da Martinez toliko vredi. Italijani su bili šarmantniji.

“Gradiće tim oko njega, to su nam rekli. Trener će igrati sa dvojicom napadača, a jedan će biti Lautaro. Sve je gotovo. Za interesovanje Borusije smo znali još od ranije, čak samo i pre nekoliko meseci imali sastanak u Dortmundu. Iznenadili sun as kad su se vratili po njega, pošto su i pre toga bili u Argentini da ga gledaju. Zamolili sun as da sačekamo, ali smo ih upozorili da i drugi timovi žele Inter. Tu je bio i Inter, koji je spalio konkurenciju. Nije to pitanje novca, Lautaro tamo ide iz sportskih razloga. Računaju na njega, vide ga kao značajno pojačanje. Predugovor je već potpisan, ide u Milan u junu”, jasan je Jake.

(FOTO: Action Images)