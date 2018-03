Pre tri godine je otišao, letos se vratio, a i tad i sad svaki potez Danila Pantića je pod lupom. Što zbog načina na koji je napustio crno-bele, što zbog očekivanja da u delo pretvori hvalospeve na svoj račun zarađene još u mlađim kategorijama.

O tim i mnogim drugim temama pričao je Partizanov vezista odgovarajući na pitanja navijača, prilikom gostovanja na klupskoj televiziji. Zanimljivo, počev već od premijernog pitanja.

Da li bi ikad prešao u Crvenu zvezdu, da imaš platu od 5.000.000?

„Nije bitna plata. Partizan je klub u kome sam odrastao. Nisam takva osoba. Ne bih ti mogao da učinim. Nikad ne bih to uradio“.

Da li više mrziš Zvezdu ili voliš Partizan?

„Nema potrebe nikog da mrzim. Poštujem svakog, ali Partizan je moj klub“.

Da li imaš želju da postigneš gol Crvenoj zvezdi u 90. minutu?

„Naravno! Biće šansi 10. aprila“.

Da li bi se vratio u Čelsi?

„Naravno, ali sad nije pravi trenutak za to. Možda u budućnosti, bliskoj ili daljoj“.

Ako bi ti Real dao 100.000.000 evra, da li bi pristao da odeš?

„A, da li bi ti“, pitao je Dača jednog navijača, uz dodatak: „I za manje od 100.000.000“.

Da li se kaješ zbog načina na koji si napustio Partizan pre tri godine?

„U životu se ne kajem ni zbog čega, mada mi je mnogo žao zbog načina na koji sam otišao. Zato sam se vratio, da pokažem svima da glasine koje su kružile o meni nisu tačne. Nadam se da sam uspeo da razbijem predrasude i da će slika o meni biti promenjena, jer sam ispao negativac sa 18 godina, koji gleda samo pare. Povratak u Partizan mi je najdraži momenat u klubu“.

Savetuješ li mlađe od sebe da ne odlaze prerano u inostranstvo i ne ponove tvoju grešku?

„Za mene to nikad nije bila greška, već lepo iskustvo. Gledam na to kao na period sazrevanja. Ljudskog i fudbalskog. Ponosan sam i na taj loš period života. Savetujem ih da razmisle, da vide da li su spremni za to“.

Šta želiš da uradiš u Partizanu, što već nisi?

„Da osvojim titulu. Biće mi žao ako ne uspem u tome“, ističe 21-godišnji Rumljanin, pošto je u šampionskoj 2013/2014 odigrao samo poslednju utakmicu sa Spartakom.

Da li na Partizan gledaš kao na klub ili familiju?

„Ovde sam odrastao, tu sam od desete godine. Posebna moja porodica. Ni u jednom klubu se nisam niti ću se osećati kao kad dođem u „Zemunelo“.

Zašto nosiš broj 55 na dresu?

„Kad sam ulazio u prvi tim bila je dilema šta da odaberem. Sve vreme u mlađim kategorijama sam nosio „desetku“, išao sam logikom da su pet i pet deset. S tim se saglasila i moja sestra“.

Zašto si se vratio u Partizan?

„Otkako sam otišao, tražio sam pravi trenutak da se vratim, završim ono što nije bilo onda. Kad je stigao poziv, nisam razmišljao ni trenutka, bez obzira na događaje iz prošlosti. Rekao sam „u redu, istrpeću sve“. Prezadovoljan sam“.

Koliko planiraš da ostaneš, koji ti je sledeći korak?

„Ne pravim velike planove. Moj prvi cilj je da zvanično postanem igrač ovog kluba. To je jedina želja u ovom trenutku. Sve dok mi prilike budu dozvoljavale - ostaću“.

Da li ćeš ostati još jednu sezonu?

„Ovu sigurno do kraja. Nadam se još jednu, možda i dve. Voleo bih. Nije sve na meni. Jedno su želje, drugo mogućnosti“.

Najbolji igrač iz Partizana?

„Ja! Šalim se... Uvek je najbolji onaj koji daje golove u datom trenutku. Ne bi trebalo izdvajati“.

Ko je najveći zabavljaš u svlačionici?

„Saša Ilić. Uvek je nasmejan, stalno ima nešto da kaže. I Stojke vodi glavnu reč“.

Ko ti je najveći idol?

„Ronaldinjo, dok sam bio mlađi. A voleo sam da gledam i Zvoneta Vukića. Voleo bih da iskopiram njegov gol iz derbija“.

Da nema Partizana, u kom klubu bi voleo da igraš u Srbiji?

„Kad bi moja Ruma mogla da se takmiči u Superligi...“

Da imaš priliku da provedeš ceo dan sa Mesijem ili Ronaldom, kako bi to izgledalo?

„Neka bude sa Mesijem. Mada, on verovatno sedi kući sve vreme. Samo ruča i trenira. Ne bi bilo zanimljivo. Pitao bih ga da odigramo partiju Sonija ili skoknemo do grada, da vidim kako se ponašaju ljudi kad ga vide“.

Voliš li da odeš u kafanu kad ti obaveze dozvole?

„Nemoj da lažeš sad. Jesi li bio pred prošlu utakmicu“, pitanjem se umešao Vladimir Stojković.

Dača se nije dao:

„Stojke želi da zakuva. Kad mi obaveze dozvole, poput drugih ljudi, izlazim“.

Stojković je bio uporan: „kad si bio u Čelsiju, jesi li voleo da se čekišraš na Instagramu da si u tamošnjem sportskom centru?

„Ha-ha-ha, To se desilo samo jednom. To je normalno, jer sam tad tamo bio“.

Sledeće moje pitanje: jesi li se onda nekad čekirao ovde u Partizanu?

„Sledeći put ću, da Stojketu ispunim želju“, zaključio je Danilo Pantić, uz pojašnjenje da je na desnoj nozi istetovirao reči „u dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi“, a na levoj „kako radiš tako ti se vraća“.

