De Hea 2021! Najplaćeniji golman Premijer lige

Nije moglo pre godinu i po dana zbog navodnog kašnjenja sa papirima i vremenskog cajtnota poslednjeg dana prelaznog roka, mada je to bio više trik sa Old Traford, pa je Real izvisio za priželjkivani potpis Davida de Hee. Bio je spreman da ga napadne i ovog juna, ali će, kad sad stvari stoje, opet udariti u vrata, jer je španski golman pristao da potpiše novi ugovor sa Mančester junajtedom.

Vest je objavio ugledni Tajms. Retko kad se zaleće sa informacijom ovakvog tipa, a da je prethodo nije dobro proverio. Uredništvo londonskog dnevnika uverava da ima potvrde sa više strana da će se u narednih nekoliko sedmice De Hea zakleti na vernost Crvenim đavolima do 30. juna 2021. godine. Na taj način će postati nepristupačniji ne samo za kraljevski, već bilo koji drugi klub, jer će obeštećenje (iznos se zasad ne pominje) biti povećano shodno trajanju ugovora. Aktuelni ističe na leto 2019. u njemu je opcija da se produži do 2020, međutim, Junajted je odmah stavio na sto ponudu do 2021.

Pod, razume se, boljim finansijskim uslovima. Navodno 220.000 funti svake sedmice. Prevedeno u evre: 13.000.000 svake godine. Tima bi postao najplaćeniji golman Premijer lige. Ne i čovek sa najvećom platom na Old Trafordu, jer ga debelo šije novajlija iz Arsenala Aleksis Sančez (500.000 funti sedmično, s tim da su u tu sumu uračunata prava na korišćenje lika i dela), a ispred su još Pol Pogba (290.000 funti) i Romelu Lukaku (250.000), dok je Zlatan Ibrahimović baš u tom rangu (220.000).

De Hea je zaslužio. Ove sezone brani impresivno. I prethodne je bio sjajan.

A 2011. kad je došao iz Atletika?

„Sedeli su u svlačionici i sumnjičavo vrteli glavom, misleći: „čekaj, moramo da pobeđujemo svake godione, a kako to da uradimmo kad su nam doveli neiskusnog golmana, koji deluje kao da mu nedostaje samopouzdanje“, prisetio se Rio Ferdinand, čuveni štoper Mančestera. „U međuvremenu je naporno radio na sebi da bi stigao do statusa jednog od najboljih golmana sveta“.

Sreća za navijače Junajteda.

(FOTO: Action images)