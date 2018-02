Debitovao Demba Ba, ali jedan je Adis Jahović

Prazne puške za kraj 20. kola prvenstva Turske. Trabzon i Gectepe su odigrali 0:0 u meču koji će verovatno biti upamćen po tome što je Demba Ba debitovao za gostujući tim, iako bi pravednije bilo da se piše o - Betu. Portugalski golman je imao zapaženu rolu i verovatno bio najzaslužniji što se rezultat na semaforu nije menjao, mada je prilika bilo i na drugoj strani.

Kad je Ba u pitanju, bilo je očigledno da čuveni senegalski napadač još nije spreman za ozbiljan fudbal, a onaj u Turskoj to svakako jeste. Sa vremenom biće bolji, ali ostaje utisak da je Gectepe mnogo izgubio prodajom Makedonca Adisa Jahovića, koji je sa 14 golova bio najbolji strelac tima pre no što je za 1.500.000 evra prešao u Konju. Neće ga biti lako odmeniti. Pa nek je i Demba Ba dobio zadatak da to učini.

Super lig, 20. kolo:

Petak:

Bursa - Bešiktaš 2:2 (2:1)

/Negredo 37ag, Delarž 45+2 - Adrijano 13, Negredo 90+2/

Subota:

Karabuk - Alanja 1:0 (0:0)

/Aleks 79/

Antalija - Malatija 3:1 (1:1)

/Kada 9 penal, 66, EL Kabir 90+2/

Fenerbahče - Genčlerbirligi 2:2 (0:1)

/Potuk 46, Dirar 61 - Dirar 45ag, Milinković 69/

Nedelja:

Kasimpaša - Akhisar 2:0 (0:0)

/Trezege 51, 90+5/

Osmanli - Kajzeri 0:1 (0:1)

/Turuc 12 penal/

Konja - Bašakšehir 1:1 (0:1)

/Škubic 90+2 - Adebajor 36/

Sivas - Galatasaraj 2:1 (1:0)

/N'Dinga 14, Kone 58. penal - Derdjok 79/

Ponedeljak:

Trabzon - Gectepe 0:0

