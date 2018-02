Decenija, 13 levih bekova, šansa za Uroševića: Mogu ja to, možemo i Zvezdu da stignemo

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta sa Kipra)

Da li je on taj?

Otkako je Miroslav Đukić u prvom mandatu promovisao Ivana Obradovića direktno iz škole u prvotimca još se samo učinak Vladimira Volkova vrednuje visokom ocenom na poziciji levog beka. Posle sadašnjeg A reprezentativca Srbije pokušavao je Partizan da napravi i(li) dovede fudbalera sposobnog da ostavi upečatljiv trag pored aut linije, a osim pomenutog Volkova - iza čijeg imena stoje tri titule, deset golova i 15 asistencija - uglavnom nije sve išlo po loju.

Pre i za vreme njegovog mandata Džozef Kizito, Marko Lomić (prelazna ocena, ali kratko se zadržao), Aleksandar Lazevski, Stefan Aškovski, a po isteku ugovora i odlasku u Mehelen isprobani su Nemanja Petrović, Nikola Leković, Aleksandar Subić, Miroslav Bogosavac, Mohamed el Monir... Nemanja G. Miletić je bio standardan u pohodu na duplu krunu, imenjak mu Antonov jesenas uživao status epizodiste, a onda je iz Kruševca doveden Slobodan Urošević.

Da zaoštri konkurenciju i crno-beli s njim pokušaju da dugoročno reše pitanje levog beka.

"Verujem, mogu da budem taj koji će ostaviti trag u Humskoj", samouveren je 23-godišnji Beograđanin. "Recept za to ne znam, niti mislim da postoji, osim predanog rada i svakodnevnog dokazivanja. Snaći ću se, spreman sam na sve, makar to uključivalo i kritike. Vreme će, kao najuverljiviji sudija, pokazati da li ću biti uspešan".

Pozicija levog beka je osetljiva. Pogotovo u Partizanu. Učinak se ne meri samo odbrađenim defanzivnim zadacima, a igrač na vrednosti dobija ako pomogne napadu, probojima, centaršutevima, pa i golovima.

"Ne bih ulazio u to šta je bilo pre mene, siguran sam da su svi pobrojani dobri igrači i još sigurniji da imam paklenu konkurenciju. O Miletiću imam visoko mišljenje još od vremena kad smo zajedno predstavljali selekciju Superlige u Dohi, uverio sam se na treninzima i utakmicama kakav je fudbaler Antonov. S druge strane, stručni štab zna zbog čega me je doveo, ne preostaje mi ništa drugo nego da se nametnem".

Za razliku od bekova koji su imali fore da se uigraju i priviknu na zahteve šampionskog tima na mečevima sa superligaškim rivalima, da postepeno stiču rutinu, Slobodan Urošević bi, kako stvari stoje, vatreno krštenje trebalo da ima protiv Viktorije iz Plzena. Najteži mogući zadatak: da debituje za Partizan u utakmici koju gleda cela država. I to posle tri i po meseca koliko je prošlo od njegovog poslednjeg susreta za Čarapane (protiv Zemuna 21. oktobra).

"Tako se potrefilo, međutim, da nisam spreman za izazov ne bih ni dolazio. Nastavak takmičenja u Ligi Evrope za mene je veliki motiv. Jedva čekam dvomeč sa Česima. Spreman sam za sve. Moje je da radim, slušam trenera i ako tako bude nema razloga da se plašim. Navijačima obećavam: svaki put kad istrčim na stadion daću maksimum za ovaj dres. Agresivan sam u odbrani, volim da se pojavljujem i u napadačkim akcijama, posle čega centaršutevi dolaze sami od sebe."

Miroslava Đukića je, kažu, oduševio u jesenjem remiju Napretka u Humskoj (1:1). Najpre je ukočio napade favorita, a onda imao nekoliko takvih izleta na protivničku polovinu da ne bi bilo iznenađenje ukoliko ga na pojednim mečevima predstojećeg proleća struka prekomanduje na poziciju krila.

"Protiv Partizana sam bio aktivan u oba pravca, kad sam prešao u tabor šampiona odmah su me pitali: "da li ti je krivo što si tad odigrao dobro i zakinuo nas za pobedu?". Nikako. Tim susretom skrenuo sam pažnju na sebe i preporučio se Partizanu. S ove vremenske distance gledano žao mi je što su crno-beli tad ostali bez dva boda, ali imajući okolnosti i znajući koliko mi je samo taj jedan meč značio na planu afrmacije ne mogu da kažem da mi je krivo. Uostalom, zar nije ideja sportiste, bilo u kom klubu, da juriša na pobedu bez obzira ko je preko puta? Ako neko misli da je trebalo drugačije, uveravam ga - iskupiću se na proleće".

Ono što je uzeo crno-belima vratio je, zajedno sa saigračima iz Napretka, u jesenjem duelu sa Crvneom zvezdom (1:0).

"Verujem da će Partizan stići i prestići lidera na tabeli. Nije to samo moje uverenje, svi verujemo u takav scenario. Više je razloga. Mnogo bodova je u opticaju, može valjda da se desi da crveno-beli kiksnu, tu je i derbi, ako ga dobijemo odmah će se zakuvati. Poučeni smo iskustvom prethodnog proleća, furioznim finišom i polovljenjem bodova koje nam je omogućilo da razliku smanjimo, potom neutrališemo. Možemo opet do titule. I te kako".

Osim fudbalskog, tu je i uticaj psihologije.

"Baš sam na MOZZART-u pre neki dan pročitao kako u ekipi imamo četvoricu osvajača titule evropskog i svetskog šampiona u mlađiim reprezentativnim selekcijama. Zdjelar i Antonov su pokorili svet, Ožegović i ja doneli pehar sa EP-a u Litvaniji, što ukazuje da imamo igrače pobedničkog mentaliteta. Momci koje sam zatekao lane su se uprkos neverovatnom pritisku uzdigli do šampionskog naslova. Sad smo ukomponovani u istu celinu i nadam se, ma siguran sam, osećam to i u razgovoru sa kolegama, da opet možemo do titule", sija optimizam iz očiju Slobodana Uroševića.

BELGIJA JE BILA GREŠKA

Sezonu 2015/2016 Urošević je proveo na pozajmicu belgijskom Luvenu. Nije se naigrao. Dobio je šansu samo na dve utakmice.

"Otisnuo sam se prerano u inostranstvo. Nisam bio spreman za drugačiji metod rada. Taman sam počeo da se privikavam, počele su turublencije u klubu, nespremnom da pruži šansu mladim igračima. Dovedeni su iskusni u pokušaju da se izbori opstanak, nije se uspelo u toj misiji i vratio sam se u Napredak. Iz ove perspektive Belgija je bila greška, mlađim igračima savetujem da najpre nešto naprave u Srbiji i onda pokupaju van granica", rezonuje bivši igrač Rada i BASK-a.

PIŠE: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star Sport)