Dečko, donesi dve fotke i krštenicu, ideš u Partizan

Luka Cucin

(Od izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

Nekad Dragan Ćirić i Đorđe Tomić - danas Luka Cucin. Preambiciozno je konstatovati da će 19-godišnji bek napraviti karijeru nalik nekad sjajnom dvojcu, ali je za njega bitno da makar ima šansu da nastavi tradiciju rodnih mu Jakovčana.

Ako je suditi prema učinku na pripremama u Limasolu, crno-beli u "klasi 1998" imaju desnog beka spremnog za prelazak na viši nivo. Makar kao rezerva Miroslavu Vulićeviću, kad kapiten poželi da predahne. Pogotovo što tokom 2017. nije imao prirodnu zamenu, pa su po potrebi uskakali Milan Radin tokom proleća i Nemanja R. Miletić jesenas.

"Zadovoljan sam kako napredujem, voleo bih da po povratku u Beograd ostanem u prvom timu", kaže nekadašnji fudbaler Srema iz Jakova, koga je Miroslav Đukić probao na kontrolnim mečevima sa Ermisom i Lijepajom, a momak prekomandovan iz Teleoptika ostavio više nego pristojan utisak.

Na osnovu onoga što smo imali priliku da vidimo, glavne karakteristike Luke Cucina su brzina, prodornost i centaršut. Možda zbog toga trpi defanziva, što nije nenadoknadivo. Pogotovo što se u Partizanu od beka traži da šparta napred-nazad.

Kaže, nije mu teško.

"U mlađim kategorijama igrao sam napadača. Možda je nešto po pitanju želje da dejstvujem pred tuđim golom ostalo iz tog perioda, ha-ha-ha. Ne smeta mi što sam prekomandovan na beka. Naprotiv, uživam uz aut-liniju. Volim da trčim tamo, ovako, da se ubacujem, centriram... To sam ja".

Jednu od značajnijih uloga u njegovoj doadašnjoj karijeri odigrao je Darko Tešović, trener u mlađim kategorijama.

"On me je vratio na beka, iako sam u pionirima Srema počeo kao napadač. Tek što sam stigao u Partizan, igrali smo večiti derbi. Moja prva utakmica i odmah - lom noge. Svi su bili u strahu kako ću se vratiti posle strašnog događaja, da li ću se izboriti sa strahovima, ali - borac sam. Rekao sam da ću izdržati sve. Čak je i Tešović bio iznenađen načinom na koji sam izbrisao tu sliku iz glave, mislio je da sam se uplašio, da više neću smeti u "meso". Kad ono, ja još jači. Prekomandovao me je na desnog beka i, verujem, nije pogrešio."

A kako je, uopšte, došlo do poziva kluba iz Humske 1?

"Ne zaboravljam uticaj prvih trenera, u Sremu, Gorana Njamculovića i Nikolu Drakulovića. Imao sam 11 godina kad su me doveli na probu u Partizan. Posle nekoliko treninga dobio sam poruku: "Sine, donesi dve fotografije i krštenicu". Rekli su mi da je Tešović bio zadovoljan onim što je video. Sve se dešavalo tek nekoliko meseci pošto sam počeo da treniram fudbal, prethodno sam išao na karate i po okončanju treninga te borilačke veštine sa nekoliko drugova ostajao da igram fudbal. Tako je sve počelo".

A kako će se završiti?

"Zasad je moje da učim. Najpre od starijih, iskusnijih, ali sjajnih igrača, kakvi su Vulićević i Miletić. Upijam njihove savete, a kad još neke lekcije savladam, verujem da će biti biti dovoljno da konkuršem za prvi tim. Neka sve ide svojim tokom", strpljiv je Luka Cucin.

Piše: Aleksandar Joksić

Foto: FK Partizan