Postoji taj momenat kada jednostavno shvatite. Vidite. Sve vam je jasno. Ne moraju to da budu Ronaldove makazice, niti Mesijevi prodori od polovine terena i šetnja preko gol-linije. Može to, nekada, da bude samo jedan obični prijem. Dobro, ne baš obični, jer onaj od Džejdona Sanča iz duela protiv Leverkuzena je bio prava minijatura. Bio je to taj momenat. Gde vidite da će biti opasan fudbaler.

Potrebna je neverovatna količina vere u sebe i hrabrosti da sa 17 godina okrenete leđa Mančester Sitiju i Pepu Gvardioli. A prošlog leta je Sančo uradio baš to. Siti je bio ekstremno zainteresovan da zadrži ovog igrača, ali se ovaj mladi momak odlučio na potez koji mnogi nisu razumeli - prešao je u Borusiju Dortmund za 8.000.000 funti. Siti mu je nudio 30.000 funti nedeljno, ovaj je to odbio i krenuo putem kojim se ređe ide.

Od tada, osvojio je Svetsko prvenstvo sa Engleskom za igrače do 17 godina, sprijateljio se u međuvremenu i sa Pjerom Emerikom Obamejanom i napravio napad na Bundesligu. Sve je kulminiralo juče protiv Leverkuzena (4:0) kada je dao gol prvenac u Bundesligi i uz to upisao dve asistencije. Imao je i malo "sreće" što se Batšuaji povredio pa je dobio šansu. Već je ranije debitovao, igrao u prvom delu sezone, a pogodio je i prečku na debiju. Ipak, ovo protiv Leverkuzena je bio pravi debi za njega.

Ovaj momak od 18 godina je imao 29 dodavanja na utakmici sa 86% procenata preciznosti, imao je sedam ključnih dodavanja, tri uspešna driblinga i dve ukradene lopte. To su sve brojke, ali onaj dodir koji je prethodio asistenciji Maksimilijanu Filipu je nešto što ne može da se meri brojkama. To samo može da se vidi i da se uživa u tome.

Ali, on je još dete. Tačnije, dečko koji je na vreme pobegao. I iz Engleske. I iz engleskog fudbala.

U Dortmundu živi sa ocem, a priznaje i da mu strašno nedostaje mamina kuhinja. Trenutno uči nemački jezik i neverovatno je fokusiran na uspeh. A ima takav mentalni sklop i zbog okruženja u kom je odrastao. Radi se o južnom delu Londona, Keningtonu. Sančo ga opisuje kao "svoj kraj". o je mesto kome mnogo duguje, gde je prvi put šutirao loptu sa prijateljima.

Ipak, da je ostao tamo, situacija bi verovatno bila drugačija nego sada.

"Život tada ne bi bio tako dobar za mene zato što tamo ima mnogo loših ljudi. Samo sam želeo da pobegnem. To šta bi mi se događalo da sam ostao nosim sve vreme u svojim mislima", rekao je Sančo jednom prilikom i vrlo slikovito objasnio da je morao da bira između dva sveta. Odabrao je onaj pravi. Očigledno.

Dečak je na vreme pobegao. I stigao na pravo mesto. Sa entuzijazmom, borbom i slikom Ronaldinja kako se igra s protivnicima na Jutjubu. Gledao je to Sančo mnogo puta i počeo da koristi. Koliko se radi još o nezrelom momku govore anegdote sa treninga u Mančester Sitiju i sada u Dortmundu.

Naime, u slobodno vreme Sančo voli da probacuje loptu kroz noge svojim čuvarima na treningu, a to je uradio i Kompaniju i Šmelceru.

"Probacivao sam loptu kroz noge kapitenima. Posle toga bi me obojica odvojila sa strane i rekla mi - nemoj to više da radiš! Ne sviđa im se to. Želeo sam samo da se dokažem, mada sam sada malo zreliji. Te driblinge je teže izvesti na utakmici jer se sve događa dosta brže".

Posle bega iz lošeg okruženja, ispostavilo se da je Sančo napravio pravi potez što je pobegao i iz engleskog fudbala. Nije to bio potez koji su mnogi razumeli, ali on je želeo da igra i otišao je u klub koji daje šansu mladim igračima. Da li bi u ovakvoj postavci i moći Sitija dobio šansu? Vrlo teško. Iako je Gvardiola poznat kao neko ko voli da daje šansu mladim igračima.

"Samo sam želeo da pokažem mladim igračima da nije sve u tome da ostanu u Engleskoj i da idu od pozajmice do pozajmice. Istražujte", kaže Sančo koji je postao sinoć najmlađi Englez koji je postigao gol u Bundesligi.

Naravno, i Svetsko prvenstvo je na horizontu. Mada je to baš teška misija.

"To je velika stvar. Bila bi mi čast da me izaberu. Ali nisam o tome razmišljao moram da priznam", kaže Sančo, a engleski ljubitelji fudbala su potpuno poludeli za Sančom i redom ga "pakuju" u avion za Rusiju na preplavljenim društvenim mrežama.

Mnoge je svojim performansom podsetio na Vejna Runija, a mnoge i na Obamejana i njegov debi u dresu Borusije Dortmunda.

Juče je bio prvi gol i dve asistencije. Tek će ih biti.

Račun je otvoren.

