Dejan Stanković

Dejan Stanković odlučio je da ponovo doživi fudbal na najiskreniji način - u društvu dece. Proslavljeni srpski fudbaler poslednjih godinu i po dana angažovan je u UEFA, upravo na poslovima razvoja omladinskog fudbala u Evropi. Tokom leta 2018. godine, na Zlatiboru, organizovaće kamp za decu pod nazivom "DEKI 5". Kamp će biti realizovan od 28. jula do 18. avgusta, u tri smene po sedam dana, tokom kojih će srpsku planinsku lepoticu posetiti i sa mališanima se družiti veliki broj domaćih i svetskih fudbalskih zvezda:

“Ideja nije nova, niti u mojoj glavi, niti je to novost na 'fudbalskom tržištu', počinje priču Stanković i objašnjava razloge zbog kojih je odlučio da pokrene ovu priču.

“Kampova ima i biće ih, a ja mislim da je sjajno da svaki bivši sportista pokuša da kroz svoj rad sa decom vrati delić onoga što je nekada, u detinjstvu, i sam dobio. Stalno ponavljamo da ima mnogo talenata i da im treba dati šansu i uslove za rad. To je ono što želim! Da što više dece dođe u kontakt sa fudbalom, kvalitetnim trenerskim radom, da se upozna sa ispravnim ponašanjem u grupi, da svako dete nauči šta je fer-plej, poštovanje rivala, a šta je pravilna ishrana i sportski način života... ‘DEKI 5’ je kamp koji svakom dečaku i devojčici može da ponudi kompletno uživanje u fudbalu i svemu što fudbal prati. Jer odavno je jasno da fudbal nije samo teranje lopte. Mnogo je više od toga. Zato ćemo se potruditi da kamp ‘DEKI 5’ bude - više od igre”.

Tokom više nego uspešne igračke karijere Stanković je osvojio Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, Kup pobednika kupova, Superkup Evrope, a u svojoj trofejnoj riznici ima sedam pehara nacionalnog šampiona i osam nacionalnih Kupova. Kao veliki takmičar pred sebe je pokretanjem kampa postavio jasan cilj koji želi da ostvari.

“Želim da deca budu nasmejana, da na fudbalskom terenu budu srećna i zadovoljna onim što rade. Da im bude omogućen dobar trening, vrhunski uslovi i da upoznaju svoje idole. Potrudiću se da kroz kamp prođu moji prijatelji iz sveta fudbala, a ima ih zaista mnogo. Iz dana u dan, tokom kampa, moj tim i ja tražićemo od njih da sanjaju i budićemo njihovu maštu. Pokušaćemo da budemo podrška kako bi se i njihovi snovi ostvarili. Njihov napredak, biće naš najveći uspeh i zadovoljstvo. A merilo našeg rada biće i te kako vidljivo jer kad radiš sa decom, momentalno dobijaš njihovu najiskreniju reakciju”, konstatovao je Stanković i potom dodao.

“Tokom trajanja kampa ponudiću im sebe, svoje iskustvo, ali i entuzijazam sjajnih trenera koje smo okupili. Obezbedili smo besprekorne uslove Zlatibora i hotela Palisad", a posebnu pažnju obratićemo na njihovu fudbalsku i svaku drugu edukaciju”.

Fudbalski kamp "DEKI 5" će od 28. jula do 18. avgusta biti stecište brojnih asova fudbalske igre.

“Mnogi moji prijatelji su mi već rekli da će biti gosti kampa, neki se javljaju i da rade sa decom, neće da dolaze samo na izlet. Biće imena kao što su Nenad Milijaš, Marko Pantelić, Saša Ilić, Ivan Tomić, Marko Materaci, Kristijan Kivu, Siniša Mihajlović, Bratislav Živković, Nenad Sakić, Darko Lazović, Ivica Dragutinović, Danko Lazović i mnogi drugi... Stručni koordinator kampa je Nebojša Milošević, trener sa 20 godina iskustva, fakultetskom diplomom, a pre svega sjajan čovek, što mi je bilo najvažnije. Želim da sa decom rade oni koji imaju iskustva u tome i koji su naučili da rade sa osmehom. Nebojša je zadužen za struku, za trenere i dobar rad. Poznate ličnosti su moja briga i ono što je sigurno, klince i klinceze čeka mnogo selfija i, nadam se, nezaboravnih uspomena”, zaključio je Stanković.

Broj učesnika na kampu je ograničen, prijave su već počele, a sve dodatne informacije mogu saznati putem sajta www.deki5.com.

(FOTO: Star Sport)