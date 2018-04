Juče se pojavila vest da je grčki AEK raspoložen da dovede u svoje redove Vladana Milojevića na leto, ali je sada stigao i demanti. I to od Dušana Bajevića lično.

"To nema veze sa istinom. To što je napisano nema ni najmanje veze s realnošću. Nisam razgovarao ni sa kim", kaže Bajević.

Dakle, i sa AEK-om se dogodilo isto što i sa Olimpijakosom. I tada je bilo najavljeno da će Milojević u Olimpijakos, pominjale su se i konkretne cifre, ali je potom usledio demanti.

AEK je istakao da taj klub ima trenera i da je to Manolo Himenez.

Delovalo je da Himenez neće voditi AEK u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali ipak nove informacije kažu da on pregovara sa Atinjanima o novom ugovoru.

Čak se pominjalo i da bi Himenez mogao da završi kao zamena Vinćencu Monteli, ali izleda da je bliži ostanku na klupi AEK-a. Atinjani žele da ga zadrže i da nastave kontinuitet rada.

Dakle, Milojević neće u AEK ovog leta.

