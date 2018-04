U francuskoj Ligi 2 slična situacija kao u Seriji B. Rems je na plus 11 u odnosu na Nim koji se sa Ajačijem bori za drugo mesto, tj. direktan plasman u Ligu 1. Iz prikrajka vreba i Lorijan. Za plej-of, odnosno pozicije od trećeg do petog mesta, konkuriše devet ekipa. Naravno, neke od njih imaju veće, neke manje šanse, ali teorija je i dalje tu. Tur skoro sigurno ispada, Keviji, Nansi, Burž Peron i još neke ekipe vode borbu za goli život, odnosno plej-aut.

A na zatvaranju 33. runde - Derbi Bretanje. Pišu francuski mediji - zlata vredan. Jedni jure plej-of, drugi direktan plasman u Ligu 1. Lorijan je na četvrtom mestu sa 56 bodova, Brest je na osmoj sa 51. Između su na bod razmaka Klermon, Šateru, Pariz (sa utakmicom više beži Brestu dva boda), a ispod Bresta još je Sošo sa istim brojem bodova i Avr sa bodom manje. Rezultati nekih rivala idu u prilog Brestu i Lorijanu i pokušaće to da iskoriste. Sošo je iznenadio Nim (2:0), dok je Pariz u seriji od tri meča bez pobede, od čega je upisao dva poraza.

Domaći su prošle sezone u ovo doba bili prvi na tabeli, sada je totalno druga priča. Koliko god bilo čudno, u redovima Bresta pozdravljaju ovakvu situaciju.

"Bolje nam je ovako. Prošle sezone sam znao da će u jednom trenutku sve pući. Stalno sam razmišljao kako ćemo izdržati do kraja. Pogledao sam igrače u oči i rekao im da prestanu da se opterećuju prvim mestom, previše je sve to. Sada smo i dalje u prilici da se izborimo za nešto veliko", izjavio je trener Bresta Žan-Mark Furlan.

Njegovo mišljenje deli i kapiten Bruno Gruži...

"Svakako je bolje ovako. Nismo lošiji od Lorijana, to je sigurno. Moramo da damo sve od sebe do kraja sezone, ne smemo da propustimo ovu šansu. Želimo da pokažemo Lorijanu da smo na njihovom nivou i da ih preskočimo za dva-tri kola. Ovaj meč dolazi u pravo vreme", puca od samopouzdanja Gruži koji nikada nije izgubio od Lorijana kod kuće.

Mikael Landro, nekadašnji reprezentativac Francuske, golman Nanta, PSŽ-a, Lila i Bastije, trenutno trener Lorijana, kazao je da ne odustaje od trećeg mesta.

"Naš cilj je treća pozicija. Ako budemo mogli da budemo drugi, odlično. Iskoristićemo priliku ako se ukaže. Idemo korak po korak, nema srljanja."

S obzirom na to da je ulog malo veći, teško je proceniti pobednika. Zato bi možda bilo dobro fokusirati se na golove. Brojke kažu da bi trebalo da ih bude više od tri. Lorijan je postigao bar gol na na 21 prethodnom meču, isto to je činio na 11 poslednjih gostovanja, prosečno u gostima prima 1,6 golova, a na šest od proteklih osam mečeva na strani Lorijana prolazila je igra 3+. Lorijan je dao bar dva gola na četiri od proteklih šest utakmica, a najmanje tri na tri do minulih pet susreta sa Brestom. Ipak, Lorijan je uspeo da sačuva svoju mrežu na četiri od pet poslednjih dvoboja sa današnjim protivnikom.

Ultrasi Bresta neće prisustvovati ovom derbiju zbog sukoba sa Upravom...

FRANCUSKA 2 - 33. KOLO:

Petak

Valensijan - Burž Peron 2:2 (0:0)

Tur - Šateru 0:1 (0:1)

Orlean - Kevini 2:1 (1:0)

Nior - Lans 2:2 (1:1)

Nim - Sošo 0:2 (0:0)

Avr - Gazelek Ajačio 2:1 (1:1)

Okser - Klermon 1:2 (0:0)

Ajačio - Nansi 2:0 (0:0)

Subota

Pariz - Rems 0:3 (0:1)

Ponedeljak

20.45: (2,65) Brest (3,05) Lorijan (2,65)

