Prethodnih godina su derbiji Milana više imali lokalni i ceremonijalni karakter. Na nekom višem nivou, nisu bili toliko bitni… Danas je posle dugo vremena opet važno! Istina, za njih je uvek bitno, ali sada je baš važno!

Od večerašnjeg ishoda možda zavisi ko će u Ligu šampiona i kakva je budućnost dva velika kluba. Plasman u elitno takmičenje je od vitalnog značaja za posrnule gigante kojima Liga Šampiona i te kako nedostaje. A i Ligi šampiona nedostaju pravi Milan i Inter. Milanski velikani su prethodnih godina prešli u ruke kineskih biznismena posle godina i decenija lombardijske aristrokratije koja je upumpavala stotine miliona evra u klupske kase. Kada je ekonomska kriza prodrmala Italiju i kada su poslovne imperije Berluskonija i Moratija počele da se drmaju, fudbal je morao da plati ceh. Nije više bilo ulaganja kao u ranije i posle sjajne prethodne decenije u kojima su bili ispred Juventusa na terenu, dva velikana su počela da tonu u ovoj dekadi i da gutaju prašinu za Starom damom iz Torina. Posrnuli su rezultatski i ekonomski i uhvatili se za kinesku slamku spasa.

U Inter su došli “ozbiljni” Kinezi i obećali mnogo, ali su uradili malo. U Milan su došli “neozbiljni i kontroverzni” biznismeni koje i dalje svi gledaju sa skepsom, ali oni su već prvog leta uložili oko 250.000.000 evra u pojačanja. Ko je tu pravi, a ko lažnjak, pokazaće vreme… Činjenica je da i jednim, i drugima treba Liga šampiona i njene pare kao hleb nasušni. Liga šampiona ih vraća na evropsku mapu i donosi im čistu zaradu što bi bio temelj za postavljanje zdravih temelja. Još jedna sezona bez Lige šampiona bi mogla da izazove nove potrese jer se spekuliše da su Interovi vlasnici nezadovoljni i da razmišljaju o prodaji kluba, a da su Milanovi u ogromnim dugovima i da bez novca od Lige šampiona neće moći da nastave dalje. Ali to su samo spekulacije i nagađanja italijanske javnosti koju pomalo i iritira zakopčanost Kineza jer beže od medija i reflektora. I tim ostavljaju prostor za svakakve glasine…

Zato je večerašnji meč mnogo bitan.

Za Rosonere je ovo poslednja šansa da uhvate priključak za Ligu šampiona. Porazom od Juventusa koji i nije baš zaslužen jer je Milan 70 minuta bio bolji rival, prekinuta je sjajna serija Rosonera koji u 2018. igraju kao preporođeni pod komandnom palicom Đenara Gatuza. Ipak, pobeda u Torinu je bila preveliki zalogaj iako su po igri i mogli do nje da je ona bomba Čalhanoglua završila pod prečkom umesto na njoj. Ali utisak je da je Gatuzov tim u i Torinu pokazao znake napretka i da je skupo platio neke male greške. Možda momenat za derbi nije dobar za Rosonere jer su bili u mnogo boljem momentu kada je utakmica prvobitno trebalo da se odigra, ali je odložena zbog smrti Fiorentininog kapitena Davidea Astorija. Milan je tada bio u boljoj formi od Intera…

Ipak, prostora za izgovore nema i Rosoneri moraju kako znaju i umeju da osvoje tri boda i da jurišaju na pobedu kao što je to bilo u Torinu. Za Interom i Ligom šampiona kasne osam bodova, a između njih je i Lacio. Dakle, đavolski teška situacija za Gatuzov tim. Igra im samo pobeda kojom bi zaostatak za Nerazurima smanjili na pet, a za Lacijalima na četiri boda. Pobeda im vratila nadu i ostavila ih u igri za Ligu šampiona osam kola pre kraja, jer osim derbija na San Siru imaju solidan raspored do kraja prvenstva i šansu da serijom pobeda zakuvaju borbu za četvrto, a možda i treće mesto jer ni Roma nije sigurna. Uostalom, šest od devet mečeva do kraja sezone igraju kao domaćini.

Interov raspored je teži jer mu posle Milana slede još dva teška gostovanja. Od tri meča na domaćem terenu do kraja sezone jedan je protiv Juventusa, a imaju i gostovanje Laciju. Zato Nerazurima možda i ne igra remi večeras. Iz perspektive trke sa Milanom igra, ali u odnosu na Lacio i Romu bi mogli da izgube korak. Ipak, od Spaletija se može očekivati da odigra ziheraški i na bod, prevashodno vodeći računa o svom golu kao što je to obično slučaj kada igra derbije.

Stadion je odavno rasprodat, a Milan je oborio rekord Italije po zaradi od prodaje karata za jednu utakmicu. Rosoneri su inkasirali preko 4.000.000 evra od ulaznica što dovoljno govori o plamenu strasti koji je u njima zapalio nekadašnji miljenik sa terena Đenaro Gatuzo.

Upravo u Gatuza navijači Milana polažu nade. Otkako je došao, utegao je ekipu, konsolidovao odbranu, iskristalisao startnu postavu, pogodio formaciju koja najviše odgovara aktuelnom sastavu i promovisao Milan koji nije inferioran u odnosu na rivale i koji iz poslednje linije gradi igru ne oslanjajući se primarno na individualni kvalitet. Potrebno je tu još korekcija, ali za tako kratak periode je Gatuzo uradio mnogo. Primera radi, Milan je kod Montele izgubio svih pet derbija koje je igrao (Juve, Inter, Lacio, Roma). Kod Gatuza je pobedio u četiri od pet. Od tih pet su dve pobede bile u Kupu Italije, a jedna od njih je došla u produžecima baš protiv Intera i tada je i započeo Milanov uzlet kod Gatuza.

Nekadašnji Pitbul iz Ančelotijevog Milana insistira kod igrača na agresivnosti, kompaktnosti i mentalnoj snazi što je njega krasilo kao igrača. Oseća veličinu kluba i polako uspeva da tu važnosti i odgovornost usadi u glave igračima koji su kod Montele bili psihološki na niskom nivou. U tome mu najviše pomaže kapiten Bonući koji se kod njega preporodio i pokazuje defanzivne i liderske sposobnosti zbog kojih je i došao prošlog leta kao najveće pojačanje. Vratio se u na nivo iz Juventusa... Uz njega u velikog štopera stasava Alesio Romanjoli koji igra u životnoj formi i može se reći da je Milan stvorio odličan defanzivni bedem. Na desnom boku se očekuje srčani Kalabrija u odsustvu duže povređenog Kontija koji će opet morati na operaciju i za njega je sezona završena, dok je levo standardan Rikardo Rodrigez. Švajcarac ume da bude slaba tačka u defanzivi ali i prevaga kada krene napred. Frank Kesi je sve bolji kako sezona odmiče i predstavlja Milanova pluća na sredini terena. Večeras neće biti suspendovanog Lukasa Bilje, ali s obzirom kako Argentinac igra i da je u derbijima bio najslabija tačka, to i nije neki hendikep. Međutim, zamena mu je anemični Montolivo i jasno je da Gatuzo ima problem sa veznim redom. Triling na sredini terena će kompletirati Boanventura koji igra od sjaja do očaja ove sezone i nikad se ne zna u kom pravcu će krenuti.

Suso na desnom krilu i Čalhanoglu na levom ostaju kao igrači od kojih se očekuje da prave razliku. Španac to češće radi u igri “jedan na jedan” , a posebno voli gradske derbije sa Interom i do sada je postigao nekoliko sjajnih golova protiv Nerazura. Od njega večeras preti najveća opasnost Interu. I od Patrika Kutronea! Mladi napadač se vraća u startnu postavu umesto Andrea Silve, a kao Milanovo dete ga posebno inspiriše okršaj sa najvećim rivalom. U kup meču je postigao jedini gol u produžecima za pobedu Rosonera pa će se Gatuzo i večeras uzdati u njegov “inzagijevski” osećaj za gol.

Inter je posle tromesečnog perioda krize u kojem je izgledao tragično, opet digao formu i opet pobeđuje. Otkako je Spaleti sklonio Vesina i Borhu Valera iz startnih 11, a ubacio Brozovića i Rafinju, Inter je dobio na čvrstini, brzini, tečnost i konkretnosti u igri. Sa njima dvojicom u veznom redu je oživeo Galjardini i opet je proradila i osnovna poluga Perišić - Ikardi. Hrvat ponovo izgleda zadovoljno na terenu i mogao bi da napravi prevagu na levom boku. Ikardi je jesenas uništio Milan het-trikom, a današnji derbi dočekuje u sjajnoj frmi: na prethodna dva meča je dao šest golova! Jasno je da će Bonući i Romanjoli imati mnogo posla da ga zaustave. Očekuje se i doprinos Antonija Kandreve koji nije u najboljoj formi, ali protiv Milana uvek dobro igra i on može u duelu sa Rodrigezom da bude ključ uspeha. Portugalac Kanselo polako nadolazi na desnom boku i pokazuje se kao pravo pojačanje, dok Dambrozio na levom i dalje izgleda kao neko prinudno rešenje i šansa za protivnika. Štoperski tandem Škrinijar - Miranda je u velikoj formi i u njih Spaleti ima veliko poverenje. Inter nije primio gol na poslednje četiri utakmice što dovoljno govori o učinku Brazilca i Slovaka. A i kada neka lopta prođe pored njih, standardno pouzdan je Samir Handanović…

Milanova želja, veća podrška sa tribina, motivator Gatuzo i nekolicina igrača u dobroj formi su aduti Rosonera. Ali imperativ pobede i signal u podsvesti da je sezona završena ako ne pobede, mogu da budu teg oko noga Gatuzovom timu. Sa druge strane, Inter igra po tankoj liniji. Večeras može da otpiše gradskog rivala iz borbe za Ligu šampiona, ali i da mnogo izgubi jer bi poraz u derbiju sigurno ostavio traga pred težak raspored do kraja sezone. Spaleti ima više iskustva u ovakvim mečevima od Gatuza i igranjem na sigurnu kartu može kratkoročno da pribavi korist. Ali i da izgubi na duže staze…

MILAN - INTER

Stadion: San Siro. Prodato: 75.000 karata. Zarada: 4.100.000 evra. Sudija: Marko di Belo

Milan (4-3-3): Donaruma - Kalabrija, Bonući, Romanjoli, Rodrigez - Montolivo, Kesi, Bonaventura - Suso, Čalhanoglu, Kutrone

Inter (4-2-3-1): Handanović - Kanselo, Miranda, Škrinijar, Dambrozio - Galjardini, Brozović - Kandreva, Rafinja, Perišić - Ikardi



SERIJA A - ODLOŽENO, 27. KOLO:

Utorak

Atalanta / Sampdorija 1:2 (0:1)

/Toloi 67 - Kaprari 43, Zapata 84/

Đenova - Kaljari 2:1

/Lapadula 53, Medeiroš 90 - Barela penal 62/

Udineze - Fiorentina 0:2 (0:1)

/Veretu 29 penal, Simeone 71/

Sreda

17.00: (1,80) Benevento (3,60) Verona (4,60)

18.30: (2,75) Milan (3,10) Inter (2,70)

18.30: (2,70) Kjevo (3,05) Sasuolo (2,80)

18.30: (1,50) Torino (4,10) Krotone (7,00)

