U Švajcarskoj se već sve zna.

Jang Bojs je novi prvak i prekida Bazelovu hegemoniju od osam sezona, Bazel će završiti kao vicešampion i to je otprilike to. Jang Bojs trenutno ima 13 bodova više od Bazela, koliko i ovaj klub od trećeplasiranog Lucerna koji je na plus sedam u odnosu na Cirih.

Zato Derbi Švajcarske između Jang Bojsa i Bazela u 34. kolu nema takmičarski značaj, već se igrati prvenstveno za navijače. E sad, nekako je najlogičnije da i jedni i drugi uđu malo opuštenije u meč, nema pritiska, trebalo bi oba trenera da pruže priliku mlađariji do kraja...

Ipak, švajcarski mediji pišu da - bar što se tiče Jang Bojsa - to neće biti slučaj. Mladi momci jure silne rekorde u Superligi, a pritom bi želeli da ostanu neporaženi protiv Bazela ove sezone, tako da, kada na ovaj način postavimo stvari, i te kako ima logike ukazati šansu gostima koji nisu izgubili od Bazela na sedam prethodnih dvoboja. Pritom, imajte na umu da je prvi golman Bazela Tomaš Vaclik pod znakom pitanja te da sigurno neće igrati drugi strelac tima Riki van Volfsvinkel i Taulant Džaka, koji je već neko vreme odsutan.

Utisak je i da sa golovima ne možete da omanete.

Dovoljno govori podatak da je tip 2-4 prolazio na devet od proteklih 10 susreta ovih timova, odnosno da je Bazel i Jang Bojs imaju najbolje napadače u ligi. Giom Oaro trenutno je prvi strelac sa 14 golova, dok je odmah ispod njega sa pogotkom manje Albijan Ajeti. Treće i četvrto mesto pripadaju još dvojici fudbalera Mladih momaka - Kameruncu Žan Pjeru Nsameu i internacionalcu iz Obale Slonovače Rodžeru Asaleu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 16:00 3379 ŠVA 1 Basel - Young Boys kmb 2&2-4 4,80 Ukupna kvota 4,80

ŠVAJCARSKA 1 - 34. KOLO:

