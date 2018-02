Deset trenutaka koji će se pamtiti... Sa setom (VIDEO)

Posle tri godišnja doba, puta preko trnja, podviga i grešaka, završen je evropski put Crvene zvezde i Partizana. Poslednji utisak je uvek najsvežiji i ostaje žal što Souza nije video ruku Fernandesa, što Poljak nije sudio ofsajd u Humskoj, što Pešić nije pogodio u Moskvi, a Đukić više rizikovao u Češkoj... Ali kad prođe vreme, a glave se ohlade, poslednji utisak će da izbledi. Ostaće onaj pravi, sumirani i pozitivni. Jer ono što su večiti rivali uradili ove sezone je fudbalski podvig. Uostalom, prvi put u bogatim istorijama su zajedno prezimili u Evropi.

Na kraju će daleko dominantniji biti osećaj ponosa, sreće i zadovoljstva, a tu i tamo će se mešati sa setom, pomalo tuge i žala. Bilo je prošlog leta, jeseni i ove zime momenata za pamćenje koji će svaki zvezdaš i partizanovac teško zaboraviti dok su živi.

Ovo su oni najtužniji.

OŽEGOVIĆ RUKOM I POGLED TAVAMBE

Neke stvari je teško objasniti. Na primer, da igrač u živom zidu podigne ruku i napravi penal. Baš to je uradio Ognjen Ožegović protiv Dinama i dao Ukrajincima veštačko disanje u situaciji kad su bili grogirani. Kijevljani su se vratili u život, sa 11 metara pokrenuvši preokret (od 0:2 do 3:2). Pogled Leandrea Tavambe upućen saradniku u napadu je rečitiji od svega.

RADONJIĆEV ZICER

Cela Marakana je to čekala otkako se saznalo da dolazi CSKA! Da vidi Nemanju Radonjića kako beži veteranima iz odbrane Armejaca. Proleteo je pored njih i kao lavina se sručio ka Akinfejevu. Cela Marakana je na nogama, čeka se da Radonjić potegne u stilu Klinta Istvuda i ispali taj metak u Akinfejeva... Ali ćorak! Za hiljade uzdaha i pogleda u nebesa.

SUMIN ZICER U ELBASANU

Partizan je sa jednim bodom iz dva meča stigao u Eblasan i računica je bila da u dvostrukom sudaru sa prvakom Albanije uzme šest bodova. Sve do finiša crno-beli nisu imali šansu protiv Skenderbega, a onda je najbolju propustio Sejduba Suma, spetljavši se u kaznenom prostoru. Igrač plaćen 1.650.000 evra mora da rešava takve situacije. Srećom po Đukićev tim, promašaj Gvinejca nije se odrazio u konačnom zbiru, ali...

PEŠIĆEV PROMAŠAJ

Zvezda više nema šta da izgubi i kreće na sve ili ništa u Moskvi! Finiš je meča, a gledamo do sada nepojmljivu situaciju da Zvezda leti po terenu, a moskovska Armija diše na škrge. Milojević je ubacio džokera Srnića koji opet donosi taj ključni potez koji se čekao. Spori Berezucki je zakasnio da napravi zamku, centrašut jezdi ka Pešiću na peterac, dok Akinfejev skamenjeno gleda sudbini u lice... Lopta je idealna, Pešić je ispružio levu nogu i... Mreža se nije zatresla, lopta prolazi pored njega. Promašaj koji je odneo osminu finala. U Moskvi nije ušla, u Krasnodaru jeste. Život ide dalje...

POLA SATA U KIJEVU

Evropsko proleće je već bilo u džepu, međutim, Partizan se na Olimpijskom stadionu u Kijevu ponašao kao da je stigao na izlet. Četiri komada primili su crno-beli od Dinama, od toga čak tri u prvih pola sata. Odbrana u toj fazi meča skoro da nije postojala. Za zaborav.

A U LONDONU - MUK!

Neka nevidljiva ruka sudbine u Londonu navodi loptu posle blokiranog šuta pravo na glavu Savića. Ovoga puta Vujadina, a ne njegovog oca Dušana. Sjajan skok Zvezdinog štopera, idealan lob, ali vrhovima prstiju anonimni golman Mejsi skreće loptu na prečku. I sprečava još jedan kultni gol dinastije Savić. Taj promašaj nije mnogo koštao Zvezdu, ostaje veći žal što je Mejsi drugo poglavlje neverovatne priče o Arsenalu i Savićima.

OFSAJD(I)

Dinamo iz Kijeva je treći gol u Humskoj 1 postigao iz ofsajda, međutim, još je drastičniji previd grčkiog sudije Tasosa Sidiropulosa u 81. minutu susreta sa Plzenjom, kad je Krmenčik iz očigledno nedozvoljene pozicije vratio loptu na peterac, a Režnjik matirao Stojkovića. Možda je baš to presudan detalj za eliminaciju Partizana.

PRVA LEKCIJA

Zvezda se vratila u Ligu Evrope, a na startu BATE Borisova. Možda i precenjen, previše respektovan, ali ipak Zvezde godinama nije bilo u ozbiljnom evropskom fudbalu. I počelo je golom Radonjića, a onda Srnić ima šansu da zakuca Beloruse za patos. Promašuje sa dva metra, a kazna stiže posle izjednačujućeg gola. Zvezda je naučila prvu lekciju u grupi, a Srnić ju je naplatio protiv Kelna.

OSTOJIĆ VS KRMENČIK

Detalj koji je odlučio revanš na „Dosan areni“. Bojan Ostojić kreće da izbije jednu loptu, međutim, ona ga preleće i stiže do golgetera Plzenja, Mihaila Krmenčika. Snažni špic je prihvata, gradi se, ne dozvoljava štoperu Partizana da mu priđe i minijaturom stvara sam sebi šansu kakvu obično ne propušta. Nažalost Grobara.

RUKA

Zvezda se muški nosila sa Armejcima u Moskvi, odolela poluvreme i čekala poslednji sudijski zvižduk. Mogli su crveno-beli da zadrže loptu do kraja nadokande koja traje minut, ali nepotrebno dolazi do lančanih grešaka i lopta stiže do Marija Fernandesa koji je prima rukom, ali sudije to ne vide. U nastavku akcije je sve poznato...

Pišu: Aleksandar GLIGORIĆ i Aleksandar JOKSIĆ

Foto: MN Press, Star Sport, Action Images, Partizan.rs