Detalji transfera: Zvezdi sutra ležu milioni iz Kine, Boaći potpisuje

Konačno se završila sapunica oko transfera Ričmonda Boaćija u redove kineskog superligaša Đengsu. Kako saznaje MOZZART Sport, napadač iz Gane će u utorak potpisati trogodišnji ugovor sa tim klubom, a godišnja plata iznosiće 2.360.000 evra. Da ne bude zabune, radi se o neto sumi.

Pored toga, u ugovoru postoje i određeni bonusi, što znači da će Boaćijeva plata biti i veća ako bude uspešan.

Crveno-beli će na ime obeštećenja zaraditi 5.500.000 evra. To je više od onoga što su evropski klubovi nudili tokom zimskog prelaznog roka, a poseban benefit za Zvezdu je to što bi kompletna suma već u utorak trebalo da legne na račun. Inače, prelazni rok u Kini traje do kraja februara.

Boaći je tokom zimskog prelaznog roka bio interesantan brojnim klubovima među kojima su Ren, Bordo, Bešiktaš, Njukasl, Vest Bromvič Albiona... Ipak, samo su Žirondinci poslali konkrentnu ponudu od 4.500.000 evra, što je rukovodstvo Zvezde odbilo. S obzirom da je Zvezdi bio potreban novac za normalno funkcionisanje kluba, prodaja Boaćija bila je glavni način da se dođe do svežeg kapitala.

Boaći je u beogradski klub došao u zimu 2017. godine, a do danas je za Zvezdu odigrao 48 utakmica i dao 39 golova u svim takmičenjima. Inače, zbog povrede u finišu priprema na Kipru propustio je dvomeč sa moskovskim CSKA u šesnaestini finala Lige Evrope. U Kini ga očekuje rad sa proslavljenim Fabijom Kapelom, a saigrači će mu od zvučnijih imena biti Ramires, Bendžamin Mukanđo i Gabrijel Paleta.

