Dibala: Veliki gol za Juventus i mene

Sudar između Lacija i Juventusa rešen je u nadoknadi vremena majstorstvom Paula Dibale. Argentinac se provukao do šesnaesterca i onda praktično sedeći zapucao loptu u rašlje za 1:0 i trijumf Stare dame.

Nije krio Dibala zadovoljstvo posle utakmice.

Mnogo će mu značiti ovaj meč i ovaj gol.

"Za moje samopouzdanje ovo je veoma bitan gol. Mogu da nastavim da radim i nastavim da napredujem i pomažem saigračima. Ovaj gol nam daje veliki rezultat protiv Lacija koji igra veoma dobar fudbal. Ovo će nam mnogo pomoći", rekao je Dibala.

Nije bio ni on zadovoljan kako je izgledala utakmica. Praktično nije bilo izglednih šansi do gola Dibale.

"Nije to bio najlepši gol na tehničkom nivou. I da se završilo 0:0 niko se ne bi žalio. Ni sam znao da ću igrati 90 minuta. Trener me je pitao kako se osećam, osećao sam se dobro i doneo gol u poslednjem minutu", rekao je Dibala.

Foto: Action images