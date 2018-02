Dijego Kosta - lakoća postizanja golova! (VIDEO)

Kao u najslavnijim danima ere Dijega Simonea. Tako igra Atletiko u poslednje vreme. Pobede se nižu, golovi ne znaju da se prime... Odolevao je Atletik Bilbao na Vandi Metropolitano, ali je na kraju klasa Madriđana došla do izražaja - 2:0.

Klasa od koje će morati i dalje da strepe fudbaleri Barselone, pošto je Atletiko i dalje na minus sedam. Ako se ima u vidu u kakvoj je formi četa iz Madrida jasno je zašto Katalonci ne smeju da se opuste.

Nije blistao Atletiko večeras. Međutim, stigao je do petog trijumfa u nizu. Kada su okovi nervoze počeli da stežu noge domaćina za pozitivan rasplet pobrinuo se Grizman. On je u 67.minutu povukao loptu, napravio višak, a potom odigrao do Gameira. Francuz je pogodio suprotan ugao.

Otpor gostiju je nestao. Ostalo je samo da Dijego Kosta pokaže da je lakoća postizanja golova sinonim za njegove igračke sposbonsti. Lepo, školski je prevario Arizabalagu za totalno oduševljenje na Vandi.

PRIMERA - 24. kolo

Petak:

Đirona - Leganes 3:0 (2:0)

/Stuani 23pen, Portu 36, Huanpe 85/

Subota:

Las Palmas - Sevilja 1:2 (0:1)

/Kaljeri 82. penal - Ben Jeder 35, Sarabija 50/

Eibar - Barselona 0:2 (0:1)

/Suarez 16, Alba 88/

Alaves - La Korunja 1:0 (0:0)

/El Hadadi 61/

Malaga - Valensija 1:2 (1:0)

/Ideje 27 - Kokelan 80, Pareho 85. penal/

Nedelja:

Real Sosijedad - Levante 3:0 (2:0)

/Prijeto 10. penal, Huanmi 38, Kanales 55/

Atletiko Madrid - Atletik Bilbao 2:0 (0:0)

/Gameiro 67, Kosta 80/

18.30: (2,60) Espanjol (3,05) Viljareal (2,90)

20.45: (8,00) Betis (5,30) Real Madrid (1,35)

Ponedeljak:

21.00: (2,50) Hetafe (3,25) Selta (2,90)

***kvote su podložne promenama