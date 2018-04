Prvo, istorijsko učešće u evrokupovima zakomplikovalo je život RB Lajpcigu i otežalo mu put do TOP 4, te novog plasmana u Ligu šampiona, što je bio glavni cilj Bikova uoči starta sezone, ali u polako stvari dolaze na svoje mesto. Četa Ralfa Hasenhutla u seriji je dobrih rezultata. Pre dvadesetak dana pao je Bajern, zatim trijumf na vrućem terenu u Hanoveru, pre toga emilinacija Zenita u osmini finala Lige Evrope... Istina, ovaj derbi s Leverkuzenom dolazi posle još jednog evropskog izleta (Olimpik Marselj, prvi meč četvrtfinala LE), no to ne bi trebalo da predstavlja veliki problem za Lajpcig.

Mnogo veća muka biće psihološko opterećenje jer od utakmice koja je na programu u ponedeljak (20.30) može da zavisi cela sezona. Bikovi su trenutno četvrti, Lever sa samo bodom manje ispod, a do kraja svega šest kola. Odluka o Ligi šampiona pada u foto-finišu i svaki izgubljeni bod smanjuje šanse za plasman u elitu.

Verujemo da oba tima ne bi bila nezadovoljna podelom plena, pogotovo domaćin koji posle i nema naročito težak raspored, mada isto tako duboko verujemo da će i jedni i drugi napasti sva tri boda.

Bajer je baš dobar na strani – do poslednjeg poraza od Kelna nanzizao je 11 mečeva bez poraza – i to će mu biti značajan adut u sudaru sa timom koje ove sezone i te kako umeo da kiksne pred svojom publikom (Hamburger, Herta, Majnc, Bešiktaš, Keln), ali koji je podiže formu u finišu sezone.

Na prethodna tri takmičarska meča Leverkuzen je došao u opsegu 0-2. Na pet prethodnih Lajpcig ide u GG (kombinacija 0-2 i 3+). Golove će, dakle, biti jako teško napipati, pa je jedinica dobar izbor za one koji vole da pojure jaču kvotu.

Značaj meča uvek je tu kao opcija da sputa goleadu. U ovom slučaju 0-2 deluje kao solidna mogućnost da se duplira ulog...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:30 3001 NEM 1 RB Leipzig - Leverkusen ug 0-2 2,19 Ukupna kvota 2,19

BUNDESLIGA - 29. KOLO

Petak

Hanover - Verder Bremen 2:1 (2:0)

/Harnik 17, Klaus 42 - Belfodil 74/

Subota

Menhengladbah - Herta 2:1 (0:1)

/Azar 75, 79pen - Kalu 40/

Augzburg - Bajern 1:4 (1:2)

/Zule 18ag - Toliso 32, Rodrigez 38, Roben 62, Vagner 84/

Keln - Majnc 1:1 (1:0)

/Hektor 7 - De Blazis 50/

Frajburg - Volfzburg 0:2 (0:1)

/Didavi 2, 84/

Hamburger - Šalke 3:2 (1:1)

/Kostić 17, Holtbi 52, Hunt 84 - Naldo 9, Burgštaler 63/

Nedelja

Dortmund - Štutgart 3:0 (1:0)

/Pulišić 58, Bačuaj 48, Filip 59/

Ajntraht - Hofenhajm 1:1 (0:0)

/Jović 49 - Gnabri 56/

Ponedeljak

20.30: (2,40) RB Lajpcig (3,40) Leverkuzen (2,90)

Foto: Action Images