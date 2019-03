Sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Darko Kovačević poručio je igračima koji ne žele da nastupaju dok je selektor Mladen Krstajić da više nikad neće ni igrati u nacionalnom dresu.

"Bio sam reprezentativac i deo grupe koju su činili veliki igrači, ali i veliki ljudi, bilo je i tada problema, ali uvek i svuda reprezentacija je bila iznad svih nas, svakog pojedinca. Zato sam, moram priznati, zapanjen nekim intervjuima i dešavanjima, rekao bih, direktno usmerenim protiv državnog tima i Fudbalskog saveza. I to sve pred najvažniju utakmicu reprezentacije, kada želimo posle 20 godina da izborimo plasman na Evropsko prvenstvo i uspešno počnemo kvalifikacije", rekao je Kovačević, a prenosi Tanjug.

Milivojević: Krstajić laže, i neko mu iz FSS to dozvoljava

Za tim Srbije, sve dokle je Krstajić selektor, ne žele da igraju Luka Milivojević, Matija Nastasić i Ivan Obradović i to su više puta isticali i izražavali nezadovoljstvo nezadovoljni odnosom prema njima.

"Poštujem do neba igrače, dugo sam jeo taj hleb i zato neću i ne želim nikog da optužujem već samo da kažem, da nam nije bilo državnog tima, niko od nas ne bi imao veliku karijeru. Ovo naglašavam zato što oni koji sada pljuju u tanjir iz kojeg su jeli ne shvataju da državni tim ne čini jedan čovek, nije to ni selektor, nije to ni sportski direktor, nije to ni jedan igrač...Grb i zastava su iznad svih nas, ljudske sujete i interesa. I niko nikad ne može da uslovljava tu svetinju, nekim svojim izborom".

Obradović: Dok je Krstajić tu, ne igram za Srbiju...

Zato nekada istaknuti centarfor ima poruku za one koji sada ne žele da igraju za Orlove

"A igračima koji ne žele da igraju za reprezentaciju dok je selektor Mladen Krstajić, želim da poručim da nikad više neće igrati za državni tim bez obzira na ime i prezime selektora, jer Srbija neće nikog da moli, ali isto tako neće ni da dozvoli da neko svesno urušava ono što grupa uz veliki napor i odricanja gradi. Suludim zahtevima i ucenama. To nećemo da dozvolimo, jer ja prvi nisam čuo za sve ove godine u svetu fudbala da neki igrač ili grupa vode politiku kluba ili Saveza, smenjuju trenere, selektore, direktore i ostale čelnike", jasan je Kovačević.