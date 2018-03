Đirona nije samo Sitijeva filijala: Pao Madrigal - Stuani uz rame Ronaldu i Lozanova lepotica (VIDEO)

Kristijan Stuani

Samo su se Barselona i Sevilja “provukli“, dok Valensiju tek čeka gostovanje u Kataloniji. Real, Atletiko, a sada i Viljareal - svi oni su gubili bodove pred nagaznom minom sa nazivom: Đirona. Kvalitet je oduveo bio tu, a posle dobrih rezultata na domaćem terenu naraslo je i samopouzdanje. Kristijan Stuani je stao uz rame Kristijanu Ronaldu i 14. ligaškim golom u sezoni povukao Đironu do pobede na Madrigalu - 2:0!

Novom pobedom, prvom u poslednjih sedam gostovanja u Primeri, Đirona se opasno primakla debitantskom nastupu u Ligi Evrope čemu bi se sigurno dobrano obradovali i u Mančester Sitiju, pošto nije tajna da su crveno-beli “samo“ ispostava Građana na Pirinejima. Ovo samo ide pod navodnicima zato što je postalo više nego jasno da se u Đironi ne mire sa ulogom tima čija je svrha samo da razigrava igrače za koje nema mesta u Sitiju.

Možda je tačno da niko od njih neće baš stići do Gvardiolinog tima, ali daleko od toga da Đirona nema šta da prikaže. U 16. minutu užasno ispucana lopta Rodrija Ernandeza, gosti nisu imali milost. Borha Garsija je odlično centrirao, a Kristijan Stuani trznuo glavom i još jednom nas primorao da se zapitamo: kako dođavola nije prošao u Midlzbrou?

Usledio je period terenske inicijative Viljareala, ali dobrim delom bez ideje kako u završnici. Tek početkom drugog poluvremena Žuta podmornica je uspela da protivničku odbranu zaista stavi na muke, ali kako ni tada nije bilo realicije usledio je surov odgovor.

Antoni Lozano je povukao kontru, Portu možda i prevario sudiju, ali sigurno jeste Viljarealovu poslednju liniju i potom vratio loptu do saigrača, koji je na prelep način plasirao loptu u sam rogalj gola Serhija Asenha. Lozanov prvenac u ovoj prvenstvenoj sezoni, a Portuova četvrta asistencija. Kad na to dodamo i 11 golova dolazimo do utiska da će narednog leta ofanzivni vezni Đirone biti jedan od traženijih igrača na Pirinejima, a možda i šire.

A možda neće ni morati da ide? Ako se bude odlučio da karijeru gradi korak po korak čini se da bi ostanak na Montiliviju bio sasvim dobar izbor. Liga Evrope sasvim je realan cilj za Đironu. Ne samo na osnovu plasmana na tabeli, već i na osnovu igara koje pružaju izabranici Pabla Maćina.

Primera, 27. kolo:

Subota:

Viljareal - Đirona 0:2 (0:1)

/Stuani 16, Lozano 80/

16.15 (1,60) Sevilja (3,80) Bilbao (6,00)

18.30 (2,75) La Korunja (3,20) Eibar (2,65)

18.30 (2,15) Leganes (3,00) Malaga (3,90)

20.45 (1,25) Real Madrid (6,50) Hetafe (10,00)

Nedelja:

12.00 (3,10) Levante (3,00) Espanjol (2,50)

16.15 (1,70) Barselona (3,70) Atletiko Madrid (5,20)

18.30 (1,70) Sosijedad (3,70) Alaves (5,20)

20.45 (1,50) Valensija (4,40) Betis (6,25)

Ponedeljak:

21.00 (1,45) Selta (4,50) Las Pal,as (7,00)

