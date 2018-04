Marko Dmitrović

Iz Alkorkona je došao nekako tiho, iako je Eibar platio obeštećenje od celih 1.000.000 evra. Nije to malo za golmana, ne kad su manji klubovi u pitanju, ali niko baš nije očekivao ni da će Marko Dmitrović od prvog minuta prisvojiti mesto startnog golmana baskijskog tima. I da će, koji mesec kasnije, zavrediti i poziv u reprezentaciju Srbije. Eibar je pritom mnogo lakše no što se očekivalo obezbedio opstanak u Primeri, pa čak može i do Lige Evrope. Zato i ne čudi što je i madridska Marka poklonila veliki prostor 26-godišnjem golmanu.

I baš sa godinama je i počelo. Sa tih 26 Dmitrović je već stigao da igra u Srbiji, Mađarskoj, Engleskoj i sada Španiji…

“Nikad nisam imao problem sa prilagođavanjem. Svaka zemlja mi je dala nešto svoje. Uvek sam verovao u svoje mogućnosti i sa 25 godina sam dočekao da debitujem u najboljoj ligi na svetu. Sada samo mislim da nastavim ovako”, kaže Dmitrović na početku opširnog intervjua za madridski list.

Naravno, Španija mu je posebno prirasla srcu.

“Ovde sam se najbrže i uklopio, pronašao svoje mesto pod suncem. Već tri godine sam u španskom fudbalu, branim skoro svaku utakmicu, ranije u Alkorkonu, sad au Eibaru. Uživam”.

Pomaže to što govori četiri jezika zbog čega autor intervjua šaljivo komentariše da će Dmitrović uskoro na japanskom razgovarati sa saigračem Takašijem Inuijem.

“A-ha-ha. Pre ću ipak da naučim baskijski. Poznavanje jezika pomaže. Znam ih četiri, na tri mogu da komunciram bez problema. Mnogo je lakše tako”.

Deo o počecima u Subotici, pa i krizi sa imigrantima (?!), te dolasku u Zvezdu sa 15 godina i odlazak bez utakmice u prvom timu… Sve to ćemo preskočiti, jer o tome je Dmitrović već puno puta govorio. Ali nismo znali da nije uveo bio na gol-liniji?

“Uvek sam želeo da budem golman, mada sam, kad sam imao 11 godina, sezonu igrao kao levi bek. Brzo sam se vratio na gol”.

Znači li to da bi mogao da uskoči ako se Hoze Anhel i David Đunka, ne daj bože, povrede?

“A-ha-ha. Voleo bih da se to ne desi, ali teoretski bih mogao. Imam dobru levu nogu”, smeje se Dmitrović.

Idole, kako sam kaže, nije imao, ali…

“Mnogi su me poredili sa Oliverom Kanom, iako iskreno ne mislim da imamo mnogo toga zajedničkog. Ne ličimo, drugačiji smo golmani. Imam svoj neki stil, trudim se naravno da pokupim ono najbolje od svih. Mnogo gledam fudbal, golmane iz različitih liga”.

Neke od najboljih možda će gledati i na Mundijalu u Rusiji. Otkako je Mladen Krstajić preuzeo selektorsku funkciju Dmitrović je redovan u reprezentaciji. Ostvarenje sna, priznaje. Samo manjim delom i zato što će verovatno biti prvi Eibarov igrač na Mundijalu. Ali trenera Hozea Luisa Mendilibara to ne iznenađuje previše. Jednom prilikom je - u slobodnom prevodu - rekao da Marko lopte hvata kao kutlačom.

“Nije baš tako, ali bitno je da ih hvatam”, dobro raspoložen je srpski golman.

Skida osmeh sa lica na pitanje koji su mu napadači u Primeri zadavali najviše problema.

“I pre no što sam debitovao, imao sam neku sliku, ali Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo su i bolji nego što sam mislio. Na televizoru vidiš da rade šta im padne na pamet, ali kad ih vidiš ispred sebe, pomisliš da su zaista sa neke druge planete”.

A moglo je da svega toga ne bude. Od prvog pominjanja Eibara kao zainteresovanog kluba, pa do realizacije transfera jula 2017. prošlo je samo 48 sati.

“Bilo je i ranije nekih kontakata, ali ničeg konkretnog. Klub je već imao dvojicu golmana. Ali kad se Joel povredio zvali su me i nisam oklevao na sekund. Prekinuo sam odmor i došao da potpišem ugovor i mislim da je to najbolja odluka koju sam doneo u karijeri”.

Već u prvoj utakmici Mendilibar ga je gurnuo u prvi tim ispred Asjera Rijesga. Pitanje prvog golmana više se i ne pominje na Ipurui. Nije bilo lako na početku. Dobro je branio, ali nije imao podršku saigrača. Eibar je previše lako primao golove - 25 na prvih 11 utakmica.

“Moraš da budeš spreman na takve situacije. U fudbalu postoji samo današnjoj, nema prošlosti. Bilo je komplikovano. Previše smo grešili, nismo bili kompaktni pozadi, a ovde se svaka greška plaća. Bilo nas je nekoliko novih i trebalo je vremena da se prilagodimo. Ali sve vreme smo znali da će naići i dobar period. Dve ili tri pobede su nam dale samopouzdanje i onda smo imali tri spektakularna meseca”.

Sada ni Evropa nije nedostižna, iako su šanse male. Ako bi ekipa ostala na okupu još bar jednu sezonu međutim… Ipak, retko se to dešava u malim sredinama.

“To je sastavni deo fudbala. Uvek će biti igrača koji će odlaziti, drugi će dolaziti. Kada klub poput Eibara ima ovako dobru sezonu normalno je da dođe veći klub i uzme ti igrača. Takve se stvari dešavaju. Verujem da će većina ipak ostati, kao i stručni štab, te da ćemo nastaviti da rastemo”.

A ako dođe prava ponuda za samog Dmitrovića?

“Imam još tri godine ugovora sa Eibarom i razmišljam samo o sutrašnjem danu. Ako se pojavi neka dobra prilika i za klub i za mene sešćemo i razgovarati. Ali ja sam srećan ovde. Nisam mogao da izaberem bolje mesto”, odgovara Marko Dmitrović.

(FOTO: MN Press, Action Images)