Dobro došao nazad, najveći

Derbi dela Madonina - vreme je! Dugo smo ga i čekali. Možda nema onih asova kao pre 10, 15 ili 20 godina - da ne idemo dalje u prošlost - kada su Serijom A harali Sedorf, Ševčenko, Inzagi, Rui Kosta, Redondo, Nesta, Maldini, Kaka, Pirlo sa jedne, odnosno Toldo, Kanavaro, Kordoba, Zaneti, Krespo, Rekoba, Vijeri, Adrijano, Veron sa druge strane, ali odavno, baš odavno milanski derbi nije bio ovako značajan. A pošto je tako, tu je okolo i sve ono bleštavilo, uvodni spektakl što ide uz najveći evropski okršaj dva rivala iz istog grada.

Da je neko pre samo dva meseca kazao kako će Milan i Inter u martovskom derbiju imati direktan duel koji može da odluči o putniku u Ligu šampiona, ispao bi smešan. Možda i lud. Međutim koliko je jesen 2017. bila sjajna za Inter i kazastrofalna za Milan, toliko je početak 2018. doneo potpuno suprotna raspoloženja u redovima milanskih velikana. Tako smo došli u situaciju da do skora otpisani Rosoneri, s još jednom bačenom sezonom u džepu, večerašnjim trijumfom mogu da se potpuno ravnopravno "porvaju" za mesto u eliti.

Đenaro Gatuzo posle početnih trzavica uspeo je da resetuje svlačionicu posrnulog giganta i vrati mu dostojanstvo, pre svega na zelenom polju. Milan je bez poraza u 2018, vezao je šest pobeda u svim takmičenjima i na tim utakmicama nije primio ni gol?! Povrh svega, pre nekoliko dana obezbeđeno je i finale kupa protiv Juventusa, a taj trijumf u napornom meču sa Lacijem "do čepa" je napunio samopouzdanje Gatuzovih momaka. Milan danas igra po Rinovim notama - agresivnost, disciplina na svakom deliću terena, defanzivna stabilnost, drskost, bezobrazluk. U svakom duelu. Više nema lutanja s postavom, taktikom i strategijom. Zna se ko su startnih 11 i miks svega navedenog Milanu je doneo procvat.

I tako, dok se Milan dizao iz pepela, Inter se totalno strovalio. Dve pobede u poslednja tri susreta ne mogu da nadomeste mesec i po dana bez trijumfa, ali bar su koliko toliko stabilizovale ekipu pred odlučujuće bitke. Spaleti nema mnogo mogućnosti da bilo šta menja. Pod znakom pitanja mu je Borha Valero, svi ostali spremni. Možda ne u top formi, ali spremni. Rafinja i Brozović verovatno će čekati šansu sa kupe, mada bi pojačanje iz Barse mnogi rado videli na terenu od prvog minuta. Prvi strelac tima Mauro Ikardi gol nije dao puna dva meseca. Oporavio se od povrede i nema dileme da će igrati od starta, no u kakvom stanju se vraća ostaje da vidimo...

MILAN - INTER (20.45)

Stadion: San Siro.

Kapacitet: 80.018.

Sudija: Marko Di Belo.

Milan (4-3-3): Donaruma - Kalabrija, Bonući, Romanjoli, Rodrigez - Kesi, Bilja, Bonaventura - Suso, Kutrone, Čalhanoglu. Trener: Đenaro Gatuzo.

Klupa: A. Donaruma, Storari, Musakio, Gomez, Zapata, Montolivo, Lokateli, Mauri, Borini, Andre Silva, Kalinić.

Suspendovani: /.

Povređeni: Konti, Abate, Antoneli.

Inter (4-2-3-1): Handanović - Kanselo, Skrinjijar, Miranda, D'Ambrozio - Vesino, Galjardini - Karamo, Kandreva, Perišić - Ikardi. Trener: Lućano Spaleti.

Klupa: Padeli, Pisardo, Ranokija, Lisandro Lopez, Santon, Dalbert, Borha Valero, Brozović, Emers, Rafinja, Eder.

Suspendovani: /.

Povređeni: Berni, Pinamonti.

Kada je prošlog leta Milan dovodio sve one silne igrače i na njih "stucao" skoro 200.000.000 evra, klinac po imenu Patrik Kutrone radoveo se što mu je Montela kazao da će ga povesti na turneju po Americi. Uoči današnjeg derbija armija navijača Milana ne gleda ni ka skupocenom Andreu Silvi, ni prema Kaliniću, niti prema bilo kome drugom od novajlija iz navale. Sve oči uprte su u Milanovo dete. "Miris" nekih prošlih, slavnih vremena, oličen u golgeterskom njuhu momka koji neodoljivo podseća na Pipa Inzagija, registrovao je ljubav na prvi pogled. Kutronea više niko ne pominje u kontekstu "budućnost Milana, temelj nekih narednih projekata" i slično - on je sadašnjost velikana koji ima želju da se ekspresno vrati tamo gde pripada. I ne samo to, nego i glavni adut na tom putu. U januaru protiv Lacija dao je prvi važan gol u karijeri. Protiv Rome pokazao da je kadar da reši i veliku utakmicu, a večeras čekamo potvrdu kako će "plivati" u 90 minuta onoga što posle određenog vremenskog filtera može da postane antologija.

Kako god da se završi ovaj duel - i bez obzira što će jedna strana biti pokunjena - italijanski i evropski fudbal uopšte biće na dobitku zbog povratka Madonine na veliku scenu.

Nadajmo se da ćemo večeras imati priliku i da se uverimo koliko zapravo Milan i Inter nedostaju Ligi šampiona.

Foto: Action Images