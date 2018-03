Kakva frka u Rusiji!

Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, da se izrazimo terminologijom rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA i kažemo da imamo jedan "vredi probati". Nije daleko od toga da bude za izbegavanje, ali forma i snaga moskovske Lokomotive jednostavno nas "vuku" da hrabrima ukažemo na potencijalnu dvojku na zatvaranju 22. kola ruske Premijer lige.

U čemu je štos, odnosno, otkud toliki oprez?

Ural je na svom terenu doživeo samo jedan poraz (čak i Lokomotiva ima dva) i ekipa je sa najviše remija u ligi. Zbog toga Moskovljane očekuje ne baš lak posao, iako su favoriti. Još jedan razlog za oprez je i to što je u Jekaterinburgu tokom dana najavljeno minus sedam, uveče i do 12 stepeni ispod nule. Iz uprave Urala savetuju navijače da se dobro obuku, ali i da ne brinu jer ih čekaju kaša i topli čajevi.

To nije sve...

Čelnici gostiju su predlagali da se promeni mesto odigravanja ove utakmice iz sasvim drugih motiva. Navodno stadion u Jekaterinburgu ne zadovoljava potrebne uslove (loša podloga), no nadležni su ipak ustanovili da nema razloga za "transfer", što je razbesnelo sve u redovima Lokomotive. Alternative su bile jedan novoizgrađeni stadion za Mundijal i stadion u Tjumenju, ali tamo je najavljeno i do -20°C, pa je Jekaterinburg preostao kao nužno zlo.

"Koriste se dvostruki aršini i to nam se nimalo ne dopada. U pravilniku jasno piše da meč treba da bude odigran pri gustini trave od 75-80 odsto. Komisija je pre nekoliko dana bila na stadionu, a gustina travnjaka je bila 15-20 procenata. Ukoliko se ne dogodi neka magija do početka utakmice, ne vidim kako će se odigrati današnji meč. Zato smo i tražili da igramo na drugom stadionu. Odgovorni na ovaj način pokazuju nepoštovanje prema pravilima i svojim navijačima. Ako ne mogu da obavljaju svoj posao kako treba, neka ustupe mesto nekom drugom", bez dlake na jeziku je ispalio sportski direktor Lokomotive Anatolij Meščerjakov.

Kako bilo, čini nam se da dvojka svakako dolazi u obzir i da Lokomotiva neće dozvoliti da joj se približe Spartak i CSKA koji su trijumfovali za vikend. Ako ste baš rešili da rizikujete, probajte sa kombinacijom 2&2-3 koja je često u prošlosti umela da dođe.

❄️Сегодня в Екатеринбурге днем ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на #УралЛоко. Согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай pic.twitter.com/E962ELHU6s — ФК Урал (@FCURAL) March 12, 2018

RUSIJA 1 - 22. KOLO:

Petak

Amkar - Arsenal Tula 0:2 (0:1)

/Dzjuba 11, Tkačev 83/

Subota

Ufa - Anži 3:2 (0:0)

/Nikitin 57, Paurević 66, Jokić 67 - Leskano 64, Polujaktov 81/

Dinamo Moskva - Krasnodar 0:0

Tosno - Rubin 0:1 (0:0)

/Podbereskin 75/

Nedelja

Rostov - Zenit 0:0

Ahmat - CSKA Moskva 0:3 (0:2)

/Golovin 6, Vitinjo 28, Ignaševič 68/

Spartak Moskva - SKA Habarovsk 1:0 (0:0)

/Fernando 90/

Ponedeljak

15.00: (3,90) Ural (3,05) Lokomotiva Moskva (2,15)

***kvote su podložne promenama

Foto: Action Images