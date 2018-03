Pep Gvardiola

Žoze Murinjo ga možda ne obožava, ali je verovatnije da samo pokušava da ga isprovocira slanjem otrovnih strela. Mino Rajola ga mrzi, stalno vređa, ali i sam priznaje - veliki je trener. Zlatan Ibrahimović je saglasan, iako je više puta isticao da nije mogao da se uklopi u taj ambijent. Ali niko, ama baš niko ne mrzi Pepa Gvardiolu koliko Hans Viljelm Miler Volfart, koji je decenijama bio glavni doktor Bajerna, pre no što ga je sadašnji trener Mančester Sitija oterao iz Minhena.

Istina, vratio se Miler Volfart na Alijanc arenu, tek kada je Gvardiola otišao. I nikad mu nije zaboravio učinjenu nepravdu.

“Potpuno je zanemarivao lekarsku profesiju. Nije ga zanimao oporavak igrača, nego samo kako da ih oslobodi bola. Nije razmišljao o lečenju, a to se u potpunosti kosilo s mojom filozofijom“, istakao je Miler Volfart u intervjuu za ZDF.

Tako loši odnosi nisu mogli da potraju.

“Potcenio me je, a sebe precenio. On misli da sve zna najbolje. Ali ja sam bio preveliki i za njega. Imao sam divan status u klubu. I on nije mogao da podnese da smo na istom nivou, pa sam ja morao da odem, pošto je koristio svaku priliku da me opanjkava.“

Nije ovo prvi put da Miler Volfart kritikuje Gvardiolin rad. Žestoko je po njemu udario i u autobiografiji.

“Pep Gvardiola je čovek sa slabim samopouzdanjem, koji sve radi da to sakrije od drugih ljudi. Zbog toga živi u stalnom strahu. Ne toliko od poraza koliko od gubitka moći i autoriteta.“

Zasad mu uspeva da zadrži tu moć i autoritet. Štaviše, verovatno da slovi za najboljeg trenera današnjice.

(FOTO: Action Images)