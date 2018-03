Doktorska disertacija! Snajperista Mesi treći put u osam dana! (VIDEO)

Lionel Mesi je ponovo to uradio! Treći put u osam dana iz slobodnjaka! Protiv Đirone majstorski ispod živog zida, Las Palmasu direktno u golmanov ugao, a Atletiku nasred Nou Kampa majstorski, neodbranjivo, da čak ni Jan Oblak nije mogao ništa.

Nema lepšeg načina da se stigne do 600. gola u gotovo nestvarnoj karijeri! Čak 539. u dresu Barselone, uz još 61 kao reprezentativac Argentine. Na sve to - Lionel Mesi stigao je do 16. pogotka protiv Atletiko Madrida samo na stadionu Kamp Nou. Ni to nije sve - ovim golom možda će rešiti i šampionsku trku u Španiji!

Bilo kako, Mesi ne prestaje da ostavlja bez daha. Još u momentu kada je Mesi srušen na gotovo identičnoj poziciji odakle je poslao snajperski precizan hitac Las Palmasu pre nekoliko dana, bilo je jasno šta se Oblaku sprema. Bio je to plotun iz zastrašujućeg šuterskog spektra jednog od najstrašnijih fudbalera koje je svet video. Preko glave Dijega Koste, tako precizno, a opet tako neustrašivo da je Oblak mogao samo da loptu pipne vrhovima prstiju, iako je učinio sve što je mogao kako bi zaustavio nezaustavljivo.

Podatak za kraj - bio je to Mesijev 23. pogodak iz slobodnog udarca u Primeri. Poređenja radi - Kristijano Ronaldo ih ima 19.

Foto: Action Images