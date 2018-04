Za kraj najslađe! Tako Čačani gledaju na poslednju utakmicu regularnog dela sezone Superlige Srbije, nadajući se da će možda u Humskoj napraviti malo - veliko čudo! Partizan je favorit, to ne odriče ni Vladimir Stanisavljević, trener Borca, pa za Mozzart Sport deklamuje sledeće:

„Zamislite situaciju u kojoj devojci namigujete u mraku. Ja ne mogu, kao ni pomisao da posle dve vezane pobede na jedno od najslađa dva gostovanja krenem s belom zastavom u koferu. Videli ste šta mogu Lima, Zoćević i ostali momci... Svakako nismo u poziciji da pretimo velikom rivalu, niti to činimo, ali fudbal da igramo, o da, to hoćemo i moramo. Nama sledi plej-aut, a njima plej-of, i svako će se doigravati na svoj način. Dakle bodovi trebaju i nama i njima, pa što da se ne rastrčimo dok ih još ima u opticaju. Naše se zna, i igraćemo kao protiv Bačke i Mačve, jer ime rivala je samo motiv, nikako barijera“, kaže za Mozzart Sport, Vladimir Stanisavljević, sa spiskom u ruci stalnih kadrovaca Borca sa koga je jedino izuzet Vladimir Bajić. Kaže trener Zebri: “Rovit je još, lagano ulazi u trenažni proces, a treba će nam u bitkama koje za tim život znače“...

Kakav plan ima Borac? Iz svega što strateg kluba s obale Morave reče, da se naslutiti da nema nameru da se brani, ili da unapred preda štafetu timu pod vođstvom Miroslava Đukića koji još nije siguran da li će na teren i u kojoj minutaži izvesti Zorana Tošića. Prisetimo se, Čačani Bambija dobro pamte po šutu s kreča u prethodnoj utakmici, i golu iz slobodnog udarca u 97. minutu utakmice 15. kola Superlige. Tog dana Tavamba je dva puta probijao odbranu Borca, a zatim Tošić stavio pečat za konačnih 1:2 na terenu Gradskog stadiona kraj Morave.

I fudbaler, Marko Zoćević to dobro pamti, ali ne gradi razmišljanje o narednoj na osnovu utakmice koja je već arhivirana u istoriju.

„Mi igrači volimo utakmice protiv naših najboljih timova, jer u njima možemo samo da dobijemo, kako mi lično, tako pre svega ekipa. Želimo da se nadigravamo sa Beograđanima i pokažemo da smo na dobrom putu da izborimo opstanak. Spremni smo kako fizički, tako i taktički i uveren sam da ćemo se u lepom svetlu predstaviti beogradskoj publici'”, kaže Marko Zoćević.

Utakmica 30. kola Superlige Srbije na stadionu Partizana počinje u 17 časova. Uprava FK Partizan odlučila je da svojim navijačima ponudi besplatan ulaz na meč na kome će pravdu deliti glavni sudija Majo Vujović, uz pomoć Svetozara Živina i Darka Savovića. Četvrti sudija je Srđan Jovanović, a delegat FSS Časlav Lukić.

SUPERLIGA - 30 KOLO

Četvrtak

17.00: (1,13) Crvena zvezda (7,50) Zemun (16,00)

17.00: (2,75) Voždovac (2,80) Čukarički (2,75)

17.00: (1,55) Javor (3,60) OFK Bačka (6,25)

17.00: (3,60) Napredak (3,35) Radnički (1,97)

17.00: (1,13) Partizan (7,50) Borac (16,00)

17.00: (1,45) Mačva (3,80) Mladost (7,75)

17.00: (1,55) Spartak (3,80) Radnik (5,90)

17.00: (1,55) Vojvodina (3,70) Rad (6,00)

* Kvote su podložne promenama

PIŠE: Miloš MILIĆ

FOTO: FK Borac