Lepa vesta za stručni štab i navijače Crvene zvezde. Kao što je bilo najavljeno treninzima lidera Superlige priključio se Mičel Donald.

On je danas odradio prepodnevni trening i tako se posle tri sedmice pauze, zbog srčanih problema i dodatnih ispitivanja, vratio u trenažni proces.

„Jedva sam dočekao ovaj trenutak, tri nedelje je prošlo u čekanju da se ponovo vratim treninzima. Svi smo se uverili da nemam nikakvih zdravstvenih problema i da mogu da se vratim radu sa sto posto svojih mogućnosti. Osećam se odlično, jako mi je prijao današnji trening. Sada moram što pre da se vratim u prvobitnu formu kako bih se u potpunosti stavio na raspolaganje šefu stručnog štaba. Već sam počeo sa napornim radom i spreman sam na potpuno predan rad kako bih što pre ponovo zaigrao“, poručio je Mičel Donald.

Zvezdin vezista istakao je da će njegova ekipa uraditi sve kako bi i u plej-ofu beležili odlične rezultate.

„Osam važnih utakmica je pred nama, osam prepreka do šampionske titule. Moramo da im pristupamo maksimalno ozbiljno kao što smo to radili i do sada. Derbi je utakmica o kojoj se najviše priča naravno, ali ne smemo da zaboravimo da pre nje dočekujemo neugodnog protivnika, ekipu Zemuna. Svi moramo da se fokusiramo na nju i da idemo korak po korak, kako bismo se krajem maja radovali novoj šampionskoj tituli sa našim navijačima“, dodao je Donald