Donald najavljuje preokret: Možda ću produžiti ugovor sa Zvezdom!

Zimski pregovori između Mičela Donalda i Crvene zvezde oko produžetka ugovora nisu urodili plodom. Visoki Holanđanin je odbio mogućnost da stavi paraf na novi ugovor sa crveno-belima nezadovoljan finansijskom ponudom, ali prostora za dalje pregovore i dalje ima.

To je u razgovoru za Blic poručio nekadašnji član Ajaksa, uz konstataciju da sebe vidi kao punopravnog člana ekipe koja gazi ka novoj tituli šampiona Srbije. Bilo je čak i direktnih najava da Vladan Milojević neće da računa na Donalda i Le Taleka posle ispadanja iz Evrope, ali je tandem stranaca imao značajnu ulogu protiv Voždovca. Očekuje se da budu u u sastavu za derbi u Novom Sadu.

„Ne razumem zašto ne bih igrao Superligu? Znate šta, ja sam dokazao ljubav prema Zvezdi. U to sam siguran. To što nije došlo do produžetka ugovora - ne znači da neće. Nisam bio zadovoljan prvom ponudom, ali nikada nisam rekao da ne želim da ostanem. Evo, sada vam kažem da aposlutno ima prostora za nastavak saradnje“, rekao je Mičel Donald za Blic.

Crveno-beli posle subotnjih dešavanja imaju 14 bodova više u odnosu na najbližeg konkurenta. Reklo bi se da su stavili jednu ruku na šampionski pehar.

„U mom mentalitetu je volja za pobedama. Želim da budem šampionom sa Crvenom zvezdom. Od kada sam ovde, Partizan ima jednu titulu, mi takođe. Ne želim da dočekam leto sa nerešenim rezultatom, već da mi osvojimo naslov prvaka. I boriću se kao lav da do toga dođe“.

Teže nego što se očekivalo crveno-beli su slavili u sudaru sa Voždovcem. Do pobede su stigli u 90. minutu golom Krstičića...

„Bila je to važna utakmica, jedna od najbitnijih u dosadašnjem delu prvenstva. Naročito zbog činjenice da se ovaj deo sezone koji prethodi plej-ofu polako završava. Ostvarili smo veliku pobedu, a ona je dobila dodatno na težini posle poraza Partizana. I još kada se tome doda da smo osvojili tri boda u samom finišu, posle šok gola koji smo primili, onda sve navodi na zaključak da se ovako zapravo osvaja titula“