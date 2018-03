Hoće-neće, hoće-neće... Sedmicama unazad vodi se polemika oko toga da li će Mičel Donald ostati veran Zvezdi ili ne, a od situacije gde je gotovo sigurno trebalo da napusti kuću u Ljutice Bogdana, sada je došlo do toga da bi produžetak ugovora mogla da bude realnost.

To je donekle moglo da se nasluti pošto je zimus odbio 600.000 evra od moskovskog Dinama, ali i po izjavama u poslednje vreme. Donald je u razgovoru za francuski sajt Footballski otkrio da ga u narednom periodu čekaju novi razgovori s generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem.

„Istina, odbio sam Dinamo iz Moskve. Razgovaraću još sa Terzićem o produžetku saradnje, ništa još nije odlučeno“, rekao je Donald.

To će, po svemu sudeći, uraditi lično. Pošto nema agenta.

„Sve je na papiru. Dovoljno sam star da mogu da govorim u svoje ime. Što se tiče nekih opcija, uvek mogu da angažujem ozbiljnog agenta, da vidim kakve su mi mogućnosti. Ali, ja znam šta želim generalno. Vrlo je jednostavno i lako“, ostao je nedorečen kapiten Crvene zvezde.

Mičel Donald je postao prvi stranac u istoriji Crvene zvezde kome je poverena čast da ponese kapitensku traku.

„To je fantastično! Velika čast za mene. Posebno u zemlji poput Srbije. Jako sam počastvovan. To što sam kapiten nije me promenilo. Zadržao sam navike, nisam digao nos, i dalje se šalim sa saigračima na terenu, ista sam osoba kao i ranije, što je najvažnije. Više nisam mlad, znam kakve odgovornosti nosi kapitenska traka. Ja sam poveznica između tima i trenera, govorim u ime ekipe kada je nešto potrebno. Moram da budem primer saigračima na i van terena“.

Doduše, sve razgovore vodi isključivo na engleskom.

„Razumem srpski malo, razumem šta momci pričaju, ali mi je teško da se uključim u diskusiju. Mogu da govorim jednostavne stvari, ali kada treba da se priča o nečemu komplikovanom, uvek to radim na engleskom. Svi govore engleski, čak i najmlađi članovi tima“.

Vratio je Donald film i na dane kada je odlazio iz Mordovije i tek stigao u Beograd, te kratko remizirao sve što je dosad proživeo.

„Kada me je Zvezda kontaktirala, već sam znao grad. Beograd je prelep, s mnogo zelenila. Imam porodicu, zato mi je važno da živim u gradu koji ima infrastrukturu, bolnice, škole, sigurne ulice. Beograd je veoma lep za život. Svi pričaju engleski, što je mnogo važno. Kada su neki igrači prelazili iz Rusije u Zvezdu, nisam verovao da ću biti deo toga. Izgubio sam dosta novca kada sam došao, ali vredelo je. Imam dobre saigrače, postao sam kapiten, igrao sam Ligu Evrope. Mnogo toga lepog se desilo otkako sam u Zvezdi. Moj najbolji transfer u karijeri“.

Pokušao je Donald da uporedi Ajaks, gde je i ponikao, sa Crvenom zvezdom.

„Najbolji klubovi u svojim zemljama! To je očigledno. Ali, kada govorimo o taktici, Ajaks se dosta razlikuje. Od mlađih kategorija, pa sve do prvog tima svi igraju na isti način. Igrači moraju da se naviknu na to. U Crvenoj zvezdi nije tako“.

Otkrio je Donald i ko ga je najviše oduševio od svih saigrača sa kojima je delio svlačionicu.

„Jap Stam, bez sumnje. Ne zbog tehnike, već zato što je imao snažan karakter. To je jedna od stvari koja me je impresionirala. Bio je veliki profesionalac. Uvek vrlo ozbiljan. On me je uzeo pod svoje, pomogao mi je i uvek je tražio načine da me učini boljim igračem. Uvek me je terao da razmišljam kako mogu da budem bolji. Zbog njega sam postao igrač kakav sam danas“.

Bio je upitan iskusni vezista da prokomentariše kako bi reagovao kada bi mu bio ponuđen srpski pasoš?

„Nije na meni da pričam, nije to nešto što čekam, niti nešto o čemu odlučujem. Ako mi ponude, biće to dobra stvar“.

Foto: Star Sport