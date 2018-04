Možda je bilo do pozicije (u Spartaku igrao češće u veznom redu), možda do minuta (do četvrtka veče samo triput starter u Partizanovom dresu), možda do treme (uočljive), ali posle onoga što je prikazao na utakmici sa Radničkim svi eventualni izgovori padaju u vodu.

Đorđe Ivanović može. Ne samo da može, nego je sam sebi visoko podigao lestvicu očekivanja, pošto će se svaki naredni učinak meriti na osnovu urađenog u trećem kolu plej-ofa Superlige. Dva gol i asistencija pokazatelj su da zvanično najkorisniji fudbaler jesenjeg dela prvenstva može da bude prevaga na domaćim terenima. I to u sudaru sa rivalom evropskih ambicija. Naravno, nije logično očekivati u bliskoj budućnosti da baš na svakom meču 22-godišnji ofanzivac daje ili namešta, ali da je za to sposoban i sam je uverio oko 2.500 navijača.

Istih onih koji će od bivšeg kapitena Subotičana tražiti da ponovi partiju iz duela sa Nišlijama.

„Presrećan sam. Osećam se fenomenalno, dobio sam dosta poruka robine i prijatelja, ljudi koji su me sve vreme podržavali i hrabrili. Nadam se da ću nastaviti ovako, kao i da će Partizan pobeđivati“, skromno je centralna figura susreta koji su učenici Miroslava Đukić dobili 3:1.

Đorđu Ivanoviću je gol iz 16. minuta, kad je iz drugog pokušaja matirao Bojana Šaranova, bio debitantski otkako je zimus stigao u Humsku (postio deset utakmica), da bi se „dublet“ postarao u 44. Mogao je i pre i posle toga još koji put da zatrese mrežu. Čini se da mu je i samom krivo...

„Neće me het-trik u Superligi. Nekolko puta sam u Spartaku davao po dva gola, nikad tri. Nadam se da ću to pomenutog ostvarenja doći u dresu Partizana“, kaže Đorđe, koji je jesenas po dva puta tresao mreže Vojvodine i Napretka, a u minuloj sezoni OFK Bačke.

Uveren je da je tmuran period, u kome je šansu dobijao na kašičicu, iza njega i da u tandemu sa Ognjenom Ožegovićem može da bude dobar tandem. Pogotovo u situaciji kad Miroslav Đukić ne može da računa na povređenog Leandrea Tavambu.

„Trebalo je da prođe period adaptacije, da igrač dobije samopouzdanje. U kup susretu sa Čukaričkim, pa i prvenstvenom na našem stadionua, gol me nije hteo. Čak sam i protiv Radničkog imao dosta šansi, ali sam dao dva gola“, podsetio je Đorđe Ivanović.

FOTO: MN Press