Sve zavisi od ugla posmatranja. Neko će likovati „znali smo, ali mu Đukić ne daje šansu“ i pokazaće ka Đorđu Jovanoviću, autoru dva gola u prvom startu u dresu Partizana. Oni koji fudbal gledaju kroz prizmu statistike podsetiće da je 19-godišnji izdanak klupske škole bio učinkovit kadgod ga je stručni štab poslao na teren. Slični će ukazati na bolji postotak uspešnosti od Leandrea Tavambe i Ognjena Ožegovića. A ima i onih, nije mali broj, koji se pitaju kako takav talenat nije uspeo ranije da se izbori za povoljniji status, nego je morao da čeka 52 utakmice da bi zaigrao od prvog minuta.

I nek' bude da navijači ne gledaju ovaj sport istim očima kao struka, međutim, ako Milorad Kosanović, taj fudbalski boem, specijalizovan za mečeve sa bivšim i novim prvakom, oceni kako je „Partizan pogrešio što Jovanović nije igrao od početka sezone“, onda to ukazuje na sadašnji trenutak u Humskoj i govori, između ostalog, o ljudima koji u njoj odlučuju.

„Veliki je gospodin Milorad Kosanović. A podatak da je ove sezone izgubio samo jednom od Crvene zvezde i nas pokazuje i kakav je stručnjak. Hvala mu na lepim rečima, ukazao mi je veliku čast“, ushićeno priča Đorđe Jovanović za MOZZART Sport, neposredno po okonačanju treninga u „Zemunelu“.

"POJEDINCI SU PRIČALI KAKO NISAM ZA PARTIZAN"

U glasu špica iz „klase 1999“ oseća se radost zbog pogodaka u subotnje predvečerje i dečački bunt zbog ne baš povoljnog tretmana kakav je imao u drugoj sezoni po prekomandi iz omladinaca u prvi tim.

„Poslednja dva meseca pojedinci su pričali kako nisam igrač za Partizan. Da ne posedujem kvalitet kakav su mislili. Neću da ih imenujem, znaju oni da su govorili kako mi nedostaje dosta toga. E, valjda sma pokazao svima da to nije baš tako. I nadam se da ću tek pokazivati šta mogu. Jedino mije žao što nismo pobedili“.

A da je napadač koji daje golove, a ne onaj što otvara prostor, trči uz liniju i poseduje ko zna kakve osobine fudbalskog pomodarstva koje su se, eto, „primile“ i u Srbiju, Đorđe Jovanović može se zapaziti posmatranjem uloge u timu. Nije špic koji radi za ekipu, nego target men. Klasična „devetka“. Neko će reći, poput fudbalskog Arhimeda – dajte mu dovoljno upotrebljivu loptu i on će postići gol.

„Tačno tako. Da bih bio učinkovit potreban mi je igrač koji ume i hoće da gurne loptu u prostor, da me spoji s golom. Onda stupam na scenu. Nekad promašim, razume se, ali u velikom broju slučajeva ta lopta će završiti u mrežu. Više sam realizator nego neko ko će sam sebi da stvori šansu tako što će predriblati štopera. Čini mi se da to govori i da sam timski igrač, ukoliko mi se donese lopta, radim najbolje za ekipu – dajem golove“.

ŠTA KADA ODE SAŠA ILIĆ?

Protiv Napretka dva komada. Oba posle spektakularnih dodavanja Saše Ilića. U prvom slučaju kapiten je „provukao“ loptu pored petorice igrača gostiju, da bi je u drugom samo bocnuo i omogućio mladom centarforu da izbije sam pred Nikolu Petrovića. Nije smeo da promaši. I nije.

„Pitate me – šta kad Saša Ilić ode u penziju? E, to stvarno ne znam. Da se razumemo, Partizan ima na desetine mladih, perspektivnih i igrača vrednih pažnje, ali niko u ovom trenutku nema kvalitet i pre svega iskustvo da poput Saleta gurne loptu u prostor i omogući zicer. Meni ili saigračima. Vremenom će neko iz podmlatka početi tako da igra, međutim, reč je o procesu, potrebno je vreme. Kako sad stvari stoje, najveće šanse da izraste u takvog majstora ima Armin Đerlek, poseduje sjajan završni pas, loptom traži prostor između linija tima i draže mu je da asistira nego da postigne gol“.

Na koncu druge sezone u profesionalnom fudbalu, momak iz Leposavića može da se pohvali da je spasao Partizan na Banjici, zapečatio pobedu u Šapcu, sprečio blamažu protiv Napretka, ali ostaje kao jedno od upečatljivijih pitanja – zašto nije igrao više.

„Prošle sezone, kad me je poveo na zimske pripreme, Marko Nikolić mi je nagovestio da će mi pružati šansu pri povoljnom rezultatu, ali pošto smo jurili duplu krunu u potpunosti razumem zašto nisam češće bio na terenu. Ove sam se, pak, nadao bolje statusu. Pogotovo posle pogodaka Radu i Mačvi. Ne znam šta je razlog. Može biti da je i do mene, neću da bežim od odgovornosti. Jednostavno, trener i ljudi iz kluba su odlučili drugačije, moje je bilo da se povinujem njihovim odlukama i radom na treninzima izborim priliku. Poštovao sam takav princip i evo – isplatilo se“.

Partizanov pomoćni trener, Andrija Delibašić je zimus rekao kako „Jovanović mora da bude fudbalski bezobrazan i na treninzima i na utakmicama“ i kako je „vreme da se nametne“, što je bila poruka da zapne. Niko ne može da garantuje da bi sa Đorđem u ulozi prvog špica Parni valjak odbranio titulu, mada je veliki broj onih koji smatraju da u narednoj sezoni upravo „mali Đole“ mora da bude jedan od napadača.

„O tome zašto nisam igrao, da li sam „preskočen“ ili je neki drugi razlog po sredi ne bih da pričam. Niti je kolegijalno, niti ljudski. Srećan sam što sam dobio ovih 90 minuta, značajnih na planu samopouzdanja. Nadam se da će ovakvih situacija biti više. Možda već od srede, da Čukaričkom vratimo milo za drago, plasiramo se u finale Kupa, kasnije i osvojimo trofej, a ovu takmičarsku godinu, ipak, učinimo uspešnom“, zaključio je Đorđe Jovanović, centarfor koji daje golove.

Ako se tako posmatra fudbal.

FOTO: MN Press, Star sport