Đorđo Kjelini: Posle treninga kod Kontea nisi umoran - ti si mrtav! Gvardiola je uništio italijanskog štopera

Alvaro Morata je to najbolje objasnio govoreći o tome kako je kad izađeš na trening, a tamo - Đorđo Kjelini. “Kao da te bace u kavez sa gladnom gorilom i ti treba da mu uzmeš hranu“. Kjelini se u intervjuu za Dejli Mejl smeje. Nije on takav van terena. Ali na terenu nema popusta. Nikad. Ni za koga. Četiri puta je lomio nos već. Izludeo je i jednog Luisa Suareza toliko da ga ugrize. Godinama je već stub jedne od najčvršćih odbrana na svetu.

“Problem je što čim vidim da postoji makar i najmanja šansa da dam ili sprečim gol - ne mogu da se obuzdam“, kaže Kjelini za Dejli Mejl.

Autor intervjua odmah primećuje da je Đorđo uživo sasvim drugačija ličnost. Kada je Huan Mata osnovao “Common Goal“ humanitarnu organizaciju čiji se članovi-fudbaleri odriču jedan odsto svoje plate u dobrotvorne svrhe Kjelini je bio među prvima koji se priključio. U Italiji odavno znaju koliko je velikodušan kada treba pomoći najugroženijima.

“Video sam Huanov intervju, video sam da se Mats Humels pridružio. Pisao sam im na sajt, ali su prvo mislili da ih neki 15-godišnji tinejdžer zavitlava. Morao sam da ih zovem da bi shvatili da sam zaista ja. Ne znam da li mogu da promenim nešto, ali hoću da deci navučem osmeh na lice. Ne mogu da opišem koliko me to čini srećnim. Naša uloga, da budemo idoli, je veoma važna. Deca gledaju šta radimo. A previše dece se rodi i već je sve za njih odlučeno. Želim da im damo moć da mogu sami da odlučuju“.

Doduše, Mata je imao drugačije porive kad je pokrenuo celu priču. Rekao je da fudbaleri zarađuju sumanut novac. Šta na to kaže Kjelini, koji je završio ekomonimiju i ima master diplomu iz poslovne administracije.

“Ne osećam se nelagodno zbog svog bogatstva. To nije prava reč. Žrtvujem se i nikad nisam pomislio da ne treba da zarađujem ovoliko. Ali znam da sam srećan i želim da pomognem onima koji nisu bili tako srećni. Nije to samo novac, nekad je kratka poruka, poseta, snimak. Samo da vide da nam je stalo. Putovao sam mnogo. Bio sam u najgorim delovima Južne Afrike i Brazila. Na Tajlandu u hotelu od pet zvezdica. Onda malo prošetaš iza ugla i vidiš ljude da spavaju po ulicama. Peru odeću u reci“, priča Kjelini o svojim motivima.

Na terenu - sasvim druga priča. Beskropomisan je.

“Morao sam da budem takav da bih dospeo do vrhunskog nivoa. Nisam se rodio talentovan. Morao sam da radim. Nikad nisam bio najbolji u generaciji. Bio sam ružno paže. Ali sam uvek napredovao. To je moja najbolja veština. Imam 34 godina i najbolju sezonu u karijeri. Nema tu tajne - strast i rad“.

Lako je reći, teško prihvatiti takav sistem život. U Čelsiju se posle jedne sezone svima smučio Antonio Konte. Kjelini smatra da greše.

“Italijanska strast. Huh. Nije to samo na utakmici. To je svaki dan, svaki trening. On je kao policijski narednih. U te tri godine pod njim i dve u reprezentaciji osećali smo tu neku posebno atmosferu. Kad završiš trening nisi umoran, ti si mrtav. Preživljavaš samo zato što veruješ u to što radi. Moraš da budeš 100 odsto uz njega. Kao na drugoj planeti“.

Italijani su tek sada shvatili koliko je sve to važno. Posle Konteovog odlaska reprezentacija je pala i ovog leta neće igrati na Svetskom prvenstvu.

“Iskreno, taj Mundijal ću osetiti kao bodež u stomaku. Neće to biti lep mesec. Pregledaću delove, golove, pratiti rezultat, ali ne mogu da zamislim da sedim kod kuće i gledam Mundijal na TV-u“.

Još jedan problem sa kojim se Azure nose je taj što se ne pojavljuju naslednici asova kakvi su Kjelini, Andrea Barzalji, Leonardo Bonuči, ranije i Paolo Maldini, Franko Barezi. Kjelini misli da zna ko je kriv.

“Pep Gvardiola je razmazio i uništio italijanske štopere. On je fanstičan trener, izuzetan um, ali italijanski treneri su pokušavali da ga kopiraju, iako nemaju to znanje. I onda smo u ovih deset godina izgubili identitet. Izgubili smo identitet Maldinija, Barezija, Kanavara, Neste, Bergomija, Đentilea, Šireee. U godištu između 1984. i 1995. imamo samo Bonučija. Za deset godina nismo izbacili nijednog dobrog štopera. Nadam se da ćemo se restartovatio. Mundijal je samo dokaz našeg problema“.

Intervju je sa Dejli Mejlom. Protivnik u osmini finala Lige šampiona je Totenhem. Jasno je - mora i neko pitanje o engleskom fudbalu. Recimo, zašto nikad nije zaigrao u Premijer ligi, a mogao je?

“Italijan iz Juventusa ide samo ako Juventus želi da ga proda. Prosto je“, odgovara Kjelini.

