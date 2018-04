Ponovo saigrači: Sokratis i Obamejan

Grčki defanzivac Sokratis Papastatopulos (29) prvi je fudbaler na izlaznim vratima Borusije iz Dortmunda. Pozdani nemački Bild objavio je danas da će iskusni štoper pojačati Arsenal u letnjem prelaznom roku.

Znamo svi da ovaj list retko greši kada su transferi u pitanju, a u prilog tvrdnji i podatak da je agent fudbalera Kostantinos Farijas u odmaklim pregovorima sa Tobdžijama za koje već nastupaju dva bivša Milionera - Pjer Emerik Obamejan i Henrik Mhitarjan.

Borusija će za prodaju Papastatopulosa zaraditi oko 20.000.000 evra, a pored Arsenala interesovanje su pokazivali i Mančester Junajted, Čelsi i Juventus, što nije zabrinulo Tobdžije. Jednostavno, na Emiratima od nedavno radi Sven Milsintant, nekadašnji šef skautinga Borusije koji je svojevremeno doveo Grka na Vestfalen iz Verdera pa bi opet mogao da iskoristi uticaj koji ima kod njega.

Bild takođe tvrdi i da Sokrtatisov transfer neće biti ozvaničen sve dok Borusija ne ispuni minimum ovogodišnjih ambicija i izbori direktan plasman u Ligu šampiona. Do tada se u klubu ne razgovara o transferu Grka. To se čuvalo kao tajna, ali ju je poznati list lako provalio. Ipak, Milioneri ne sede skrštenih ruku, već su krenuli u potragu za njegovom zamenom, a to i lako mogao da bude talentovani štoper Dinama iz Zagreba Filip Benković (20).

Mladi Hrvat će zapravo biti alternativa startnom tandemu štopera koji će sledeće sezone činiti Omer Toprak i novajlija Manuel Akanđi, koji je zimus stigao iz Bazela.

Foto: Action Images